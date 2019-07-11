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11.07.2019 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в двух ДТП на одной трассе пострадали 10 человек

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Утром в Красногвардейском районе Ставропольского края с разницей в полтора часа и в километре друг от друга произошли два серьезных ДТП. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, в результате пострадали десять человек.

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Первая авария произошла около 6 часов утра на девятом километре трассы Преградное - Тахта - Ипатово. Здесь перевернулся ВАЗ-2140.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Транспортное средство перевернулось. Причины пока не установлены", - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В автомобиле ехала семья из Элисты, она направлялась на отдых в Краснодарский край. В итоге водитель и все три пассажира пострадали, среди них два ребенка пяти и 11 лет.

Спустя полтора часа в километре от первого ДТП произошло еще одно. На этот раз водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу, вероятно, выполняя маневр обгона. На встречной полосе он лоб в лоб столкнулся с Hyundai Solaris.

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"Шесть человек были доставлены в больницу. Это супружеская пара из Красногвардейского района, которая ехала в Hyundai Solaris, и водитель с тремя пассажирами в Hyundai Accent, которые, как и в первом ДТП, ехали из Элисты. В спровоцировавшей ДТП легковушке также находились двое детей - 13 лет и трех", - отмечается в сообщении пресс-службы УГИБДД Ставрополья.

По данным Госавтоинспекции, водитель Accent за последние два года около 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту обоих ДТП сейчас проводится проверка, устанавливается степень ответственности участников.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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