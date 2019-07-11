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11.07.2019 11:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Париже открылся чеченский туристско-информационный центр

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В самом центре столицы Франции, недалеко от Триумфальной арки, накануне открылся туристско-информационный центр Visit Chechnya. Как сообщил министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев в своем аккаунте в Instagram, теперь все желающие смогут ознакомиться с туристическим потенциалом региона.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"В центре можно будет бесплатно получить полезную и актуальную информацию о Чеченской Республике, узнать об основных достопримечательностях, транспортной системе, а также о культурных событиях. Весь раздаточный материал, то есть брошюрки, буклеты, карты, справки, напечатаны на французском языке", - отметил Байтазиев.

Это уже пятый туристский центр, открытый Чечней. Ранее аналогичные отделения появились в Грозном, Санкт-Петербурге, Лейпциге и в эстонском городе Отепе. По словам министра туризма ЧР, каждый из центров привлекает гостей в республику, поэтому теперь в Чечне ждут приезда гостей из Франции.

По словам властей республики, новые центры Visit Chechnya в ближайшее время также планируется открыть в Германии, Турции и Швейцарии. Туристический поток в Чечню вырос с 34 тысяч человек в 2014 году до 146 тысяч в 2018-м. Правительство региона делает большую ставку на туризм и рассчитывает на продолжение роста турпотока.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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