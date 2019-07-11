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11.07.2019 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане пограничники изъяли у браконьеров тонну осетров

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Сотрудники пограничного управления ФСБ Дагестана вместе с коллегами из ФСБ и регионального МВД выявили маршрут, по которому перевозилась крупная партия незаконно добытой рыбы осетровых пород, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Фото: iStock
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Возле села Таловка Тарумовского района правоохранители остановили для досмотра "Газель". В автомобиле, по имеющейся информации, должен был находиться тайник. Так и оказалось.

В укромных местах кузова было обнаружено более тонны осетровых пород рыбы. Сумма ущерба, нанесенного биоресурсам, по предварительным данным составила около 52 миллионов рублей.

В отношении перевозчика рыбы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ".

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