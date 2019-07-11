В Дагестане пограничники изъяли у браконьеров тонну осетров

Сотрудники пограничного управления ФСБ Дагестана вместе с коллегами из ФСБ и регионального МВД выявили маршрут, по которому перевозилась крупная партия незаконно добытой рыбы осетровых пород, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Возле села Таловка Тарумовского района правоохранители остановили для досмотра "Газель". В автомобиле, по имеющейся информации, должен был находиться тайник. Так и оказалось.

В укромных местах кузова было обнаружено более тонны осетровых пород рыбы. Сумма ущерба, нанесенного биоресурсам, по предварительным данным составила около 52 миллионов рублей.

В отношении перевозчика рыбы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ".