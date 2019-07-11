В Махачкале уже две транспортные компании из шести занимающихся пассажирскими перевозками согласились снизить стоимость проезда в маршрутных такси с 23 до 17 рублей после требования антимонопольной службы. Еще две фирмы оспорят решение УФАС, остальные пока не определились.

В конце января этого года махачкалинцев ожидал сюрприз. В маршрутных такси, являющихся основным общественным транспортом в городе, появились объявления: стоимость проезда повышается до 23 рублей.

На жалобы недовольных горожан водители отвечали, что это инициатива владельцев компаний, а сами они готовы ездить по старому тарифу. Более того, водители маршруток два дня не выходили на линию, протестуя вместе с махачкалинцами против повышения стоимости проезда. Около трехсот водителей подписали обращение на имя главы Дагестана и прокурора республики с жалобой на давление со стороны руководителей компаний, желающих повысить стоимость проезда. Но результатов акция не возымела.

Руководство города на встрече с водителями и общественниками заявило, что общественный транспорт в столице Дагестана работает по нерегулируемым тарифам, которые устанавливает сам перевозчик, и городская администрация тут якобы бессильна.

Тогда за дело взялась антимонопольная служба. Дагестанское УФАС России направило шести транспортным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки в Махачкале, предписание об отмене стоимости проезда в размере 23 рублей. Все они были признаны нарушившими федеральный закон "О защите конкуренции". Нарушение выразилось в единовременном повышении стоимости проезда на одну и ту же величину, с 17 до 23 рублей.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе УФАС, в случае неисполнения предписания транспортные компании ждут штрафные санкции в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а срок исполнения предписания будет продлен. В случае повторного неисполнения предписания штрафы перевозчикам выпишут повторно. А потом и лишат их лицензии.