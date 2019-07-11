В Ставрополе нашли уникальное погребение со следами кремации

Археологи во время раскопок на древнем Грушевском городище в Ставрополе обнаружили погребение со следами кремации. Находка удивила специалистов, так как такой способ захоронения нехарактерен для живших на этой территории людей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников фирмы "Наследие", ведущей раскопки, захоронение относится к поселению кобанцев и приблизительно датируется VII-III веками до нашей эры. В это время сжигать умерших было не принято.

- Кремация в этом погребении частичная - кости обожжены и часть стены. Внутри развели огонь. Здесь же обнаружены элементы керамики, которые характерны для захоронений кобанцев. В то же время ритуалы с разведением огня для этой культуры редкость, нам пока только предстоит понять, с чем мы столкнулись, - отметил археолог Владимир Руденко.

По словам специалиста, сожжение может говорить о том, что усопшего боялись и не хотели допустить его возвращения из мира мертвых.

Раскопки ведутся на окраине Ставрополя, где готовятся строить третью очередь Российского проспекта. На месте будущей дороги находится древний некрополь, который к моменту строительства ученые должны полностью изучить.