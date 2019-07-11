Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей. Это на три рубля больше, чем в мае, следует из очередного исследования холдинга "Ромир".

В Сибири средний чек увеличился на 2,6 процента - до 477 рублей, в Южном федеральном округе на 2,1 процента - до 580 рублей, в Северо-Западном на 1,1 процента до 618 рублей, в Приволжском на один процент - до 508 рублей, в Уральском на 0,5 процента - до 577 рублей. Снизился чек по сравнению с маем только в Дальневосточном округе (на 1,7 процента - до 628 рублей) и Центральном (на 1,1 процента - до 607 рублей). Например, в Москве средний чек похудел на 1,8 процента - с 719 рублей в мае до 706 рублей в июне.

Средний чек в гипермаркетах увеличился на 2,7 процента по сравнению с маем, в супермаркетах - на 0,8 процента. В дискаунтерах он снизился на 1,9 процента, в небольших магазинах на 0,8 процента.

По мнению главы "Ромира" Андрея Милехина, небольшое увеличение размера среднего чека в июне говорит только о том, что россияне продолжают экономить.