Сто тысяч человек подали заявления на Единую карту петербуржца

Количество желающих получить Единую карту петербуржца (ЕКП) перевалило за сто тысяч. Именно столько заявлений уже оформили банки-партнеры проекта, сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию. 37 600 жителей Санкт-Петербурга уже стали обладателями ЕКП.

Напомним, проект Единая карта петербуржца стартовал два месяца назад. Это многофункциональная электронная карта, включающая четыре приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронная подпись.

Единой картой петербуржца можно пользоваться как банковской картой, как проездным, предъявлять вместо полиса Обязательного медицинского страхования и в некоторых случаях - даже вместо паспорта. Кроме того, ЕКП дает скидки и бонусы при посещении музеев, театров, кинотеатров, аптек, магазинов, развлекательных центров. Всего к проекту присоединились две с половиной тысячи объектов, и количество партнеров ЕКП постоянно увеличивается. Возможности карты также будут расширяться.

Получить ЕКП можно бесплатно. Для этого достаточно оформить заявление в одном из банков-партнеров проекта.