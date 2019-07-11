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11.07.2019 13:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сто тысяч человек подали заявления на Единую карту петербуржца

Текст: Евгения Цинклер

Количество желающих получить Единую карту петербуржца (ЕКП) перевалило за сто тысяч. Именно столько заявлений уже оформили банки-партнеры проекта, сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию. 37 600 жителей Санкт-Петербурга уже стали обладателями ЕКП.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Александр Беглов получил "Единую карту петербуржца"

Напомним, проект Единая карта петербуржца стартовал два месяца назад. Это многофункциональная электронная карта, включающая четыре приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронная подпись.

Единой картой петербуржца можно пользоваться как банковской картой, как проездным, предъявлять вместо полиса Обязательного медицинского страхования и в некоторых случаях - даже вместо паспорта. Кроме того, ЕКП дает скидки и бонусы при посещении музеев, театров, кинотеатров, аптек, магазинов, развлекательных центров. Всего к проекту присоединились две с половиной тысячи объектов, и количество партнеров ЕКП постоянно увеличивается. Возможности карты также будут расширяться.

Получить ЕКП можно бесплатно. Для этого достаточно оформить заявление в одном из банков-партнеров проекта.

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