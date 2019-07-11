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11.07.2019 14:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ленобласти спустили на воду траулер для мурманских рыбаков

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области со стапелей завода "Пелла" сошел морозильный траулер "Скорпион", он предназначен для рыболовецкой компании в Мурманской области. Оборудование, установленное на судне, позволяет не только добывать рыбу, но перерабатывать ее без захода в порт, сообщает ОТР.

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После спуска на воду, корабль еще несколько месяцев будут достраивать. Экипаж траулера составит 38 человек, длина судна - 61 метр, ширина - 14.

"Скорпион" - это головной корабль серии 1701, на "Пелле" достраиваются еще два траулера с такими же техническими характеристиками.

На траулере есть мощности для сортировки, а также для заморозки рыбы. Ежегодно "Скорпион" сможет добывать до 10 тысяч тонн рыбы. Планируется, что траулер будет использоваться для промысла палтуса, трески и пикши.

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