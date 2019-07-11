В Петербурге появится музейная стратегия

В Петербурге будет создана единая музейная стратегия. Она позволит создать единую среду для всех музеев города, независимо от их подчиненности.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи с представителями музейного сообщества. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов отметил, что в Петербурге действуют музеи мирового уровня, в рамках единой стратегии будет возможно отладить их взаимодействие в самых разных сферах.

Ярким примером такого взаимодействие является история с филиалами музея блокады Ленинграда. Они будут организовываться на базе предприятий и организаций, которые работали в городе в период осады. Также будут созданы филиалы музея за пределами Петербурга, не только в России, но и за рубежом. Базироваться музеи будут на предприятиях, которые принимали людей из осажденного города.

Естественно, что подчиненность у этих музеев разная. Но цель одна - рассказать гражданам о периоде блокады.

На встрече представители музейного сообщества отмечали, что федеральные учреждения довольно часто взаимодействуют с городскими структурами, особенно с комитетом по культуре. В рамках единой стратегии у музеев появится возможность сделать это сотрудничество более тесным.

Александр Беглов подчеркнул, что у города должна быть единая позиция по отношению ко всем музеям, независимо от формы подчиненности. Петербург - это настоящая музейная столица страны, ежегодно музеи Северной столицы посещают около 35 миллионов человек.

В ближайшие годы в Петербурге появятся новые знаковые объекты для посещения. Так, в городе появится почтовый квартал, что даст импульс к развитию Центрального музея связи имени Попова. В Таврическом саду будут обустроены оранжереи. Чтобы эти объекты получили необходимое наполнение и стали подлинными достопримечательностями Петербурга, важно, чтобы к работе по их созданию подключились профессионалы.