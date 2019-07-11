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11.07.2019 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Заполярье появятся 9 домов с погодной регулировкой отопления

Текст: Алексей Михайлов

В Мурманске появятся девять домов с регулировкой отопления в зависимости от температуры воздуха на улице. Об этом сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на недавней пресс-конференции.

По словам Чибиса, одной из главных проблем сферы ЖКХ Заполярья остается избыточная подача тепла в квартиры во время отопительного сезона, которая вынуждает жильцов регулировать температуру в жилищах, открывая окна.

В Мурманской области создадут фонд жилищного строительства

- Если мы вынуждены открывать форточку, чтобы отрегулировать температуру в квартире - это признак того, что мы переплачиваем за тепло, - подчеркнул Андрей Чибис.

Чтобы решить эту проблему, областные власти намерены инициировать установку систем погодного регулирования подачи тепла в жилые дома. В 9 домах эти работы уже начаты в рамках пилотного проекта по отработке данной технологии. В пилотном проекте принимают участие участвуют четыре дома в областном центре, четыре - в Полярных Зорях и один дом в городе Ковдоре. Кроме того, региональная теплоснабжающая компания рассматривает данный вариант реконструкции тепловых пунктов еще в трех домах Мурманска.

До конца 2019 года работы предполагается завершить.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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