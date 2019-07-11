Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.

- Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем, - сказано в обращении Овсянникова.

Он напоследок напомнил, что был первым губернатором Севастополя, избранным на общегородских выборах, однако причины своего желания уйти с этого поста называть не стал. Также Овсянников оставил без внимания назначенного вместо себя преемника.

Напомним, врио губернатора Севастополя назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.