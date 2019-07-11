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11.07.2019 21:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.

Фото: iStock
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- Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем, - сказано в обращении Овсянникова.

Он напоследок напомнил, что был первым губернатором Севастополя, избранным на общегородских выборах, однако причины своего желания уйти с этого поста называть не стал. Также Овсянников оставил без внимания назначенного вместо себя преемника.

Напомним, врио губернатора Севастополя назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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