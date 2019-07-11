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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый фронт работы

Михаил Развожаев назначен врио главы Севастополя
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 151(7909)
Президент освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.
Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС

Глава государства встретился с Развожаевым в Кремле и сообщил ему о своем решении. "Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев. В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. Закончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета, в 2003 году стал работать в администрации губернатора края. С октября 2014 года по октябрь 2018 года - заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа. Был назначен врио главы Хакасии и работал на этом посту с октября до середины ноября 2018 года. Тогда президент заявил, что эта работа поручается ему на месяц - чтобы взять под контроль ситуацию в регионе и помочь провести чистые и отвечающие законам выборы. В конце ноября прошлого года Развожаев вошел в состав центрального штаба ОНФ. С 17 декабря 2018 года - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

В последнее время Развожаев возглавлял исполком ОНФ

Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он стал 20-м выпускником, который будет руководить регионом. Об этом сообщил ТАСС директор ВШГУ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. "Михаил - выпускник наших курсов кадрового управленческого резерва, которые созданы по решению президента на базе Высшей школы государственного управления, эти курсы некоторые СМИ прозвали "школой губернаторов"", - сказал он. "В последнее время он возглавлял исполком ОНФ, я как сопредседатель Центрального штаба Народного фронта хотел бы поблагодарить его за активную работу", - заявил он.

Фото: iStock
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"Самое важное - он сможет выстроить диалог с городом, с людьми, которые хотят работать и могут работать", - заявила ТАСС сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева. Глава Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что решение "совершенно закономерное" и выразила надежду, что "Михаил Развожаев изменит ситуацию в городе".

Выборы губернатора Севастополя пройдут не раньше следующего года, сообщил ТАСС заместитель председателя Заксобрания города Александр Кулагин. "Следующий состав Заксобрания должен назначить дату следующих выборов не менее чем за 90 дней до голосования. Соответственно, в этом году провести выборы уже не удастся", - пояснил он.

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