Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов

В Волгоградской области на полтора часа задержано движение четырех пассажирских поездов. Причиной нештатной ситуации стала утечка газового конденсата из грузового состава на перегоне Колоцкий - Качалино.

"По технической причине были задержаны пассажирские поезда № 461 Адлер - Уфа, № 330 Москва - Душанбе, № 106 Нижневартовск - Волгоград, № 343 Адлер - Челябинск", - говорится в сообщении пресс-службы Приволжской железной дороги.

Как сообщают РИА Новости, на данный момент течь газового конденсата устранена. Угрозы экологической безопасности нет, и в аварии никто не пострадал.

В Приволжской железной дороге сообщили, что принимаются меры для ввода поездов в график.