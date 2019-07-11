Новости

В центре Волгограда нашли тело женщины 17:58
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул 17:57
Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина 17:50
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога 17:50
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 17:44
Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии 17:41
В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов 17:38
Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов 17:35
Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи 17:26
Законопроект о региональных брендах прошел второе чтение 17:24
Кличко обсудил с Зеленским отставку 17:20
В Италии ужесточили наказание за использование телефона за рулем 17:18
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции 17:12
ЦБ назвал размер внешнего долга России 17:05
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских 16:50
Под Туапсе перевернулся грузовик с арбузами 16:48
Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку 16:41
На Урале коров будут забирать на штрафстоянку 16:40
На юге России боевые "инженерные монстры" снесли свыше 25 зданий 16:40
Путин: Россия готова к переговорам по Украине в любом формате 16:34
В Крыму росгвардейцы спасли из моря 23 человек 16:34
В Перми загорелся центральный рынок 16:33
Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги 16:29
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко 16:17
Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 17:26
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Организаторы гран-при России "Формулы-1", который пройдет с 26 по 29 сентября в Сочи, в четверг объявили концертную команду открытия этапа. Им стала группировка "Ленинград" Сергея Шнурова.

В Сочи можно будет прокатиться на болиде

Таким образом, состав участников музыкальной программы российского этапа "Формулы-1" пополнился еще одним популярным исполнителем.

"Ленинград" стал самым ожидаемым музыкальным исполнителем на мероприятии по итогам опроса гостей российского этапа "Формулы-1", - говорится в сообщении, помещенном на сайте организатора мероприятия. - Это одна из немногих оставшихся возможностей побывать на выступлении петербургских музыкантов. В данный момент группа проводит стадионный тур, который, по заявлению ее основателя Сергея Шнурова, станет последним в истории".

Фото: AP/Claude Paris
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1", Квят - 14-й

Сообщается, что все обладатели билетов на "королевские гонки" в Сочи могут бесплатно посетить концертную программу.

"Ленинград" выступит на Центральной площади Олимпийского парка 27 сентября в 20.00.

Кроме "Ленинграда", на этапе "Формулы-1" гостей порадует группа "Мумий Тролль". Выступление Ильи Лагутенко со своим коллективом запланировано за следующий день.

Этап чемпионата мира "Формулы-1" пройдет на сочинском автодроме с 26 по 29 сентября. Главный заезд, в котором будет разыгран Гран-при России, стартует в воскресенье, 29 сентября.

Кстати

В прошлом году Сергей Шнуров и "Ленинград" также выступали для гостей "Формулы-1". Но тогда это был платный концерт, который состоялся во дворце спорта "Большой".

Спорт Формула-1 Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад