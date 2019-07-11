Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи

Организаторы гран-при России "Формулы-1", который пройдет с 26 по 29 сентября в Сочи, в четверг объявили концертную команду открытия этапа. Им стала группировка "Ленинград" Сергея Шнурова.

Таким образом, состав участников музыкальной программы российского этапа "Формулы-1" пополнился еще одним популярным исполнителем.

"Ленинград" стал самым ожидаемым музыкальным исполнителем на мероприятии по итогам опроса гостей российского этапа "Формулы-1", - говорится в сообщении, помещенном на сайте организатора мероприятия. - Это одна из немногих оставшихся возможностей побывать на выступлении петербургских музыкантов. В данный момент группа проводит стадионный тур, который, по заявлению ее основателя Сергея Шнурова, станет последним в истории".

Сообщается, что все обладатели билетов на "королевские гонки" в Сочи могут бесплатно посетить концертную программу.

"Ленинград" выступит на Центральной площади Олимпийского парка 27 сентября в 20.00.

Кроме "Ленинграда", на этапе "Формулы-1" гостей порадует группа "Мумий Тролль". Выступление Ильи Лагутенко со своим коллективом запланировано за следующий день.

Этап чемпионата мира "Формулы-1" пройдет на сочинском автодроме с 26 по 29 сентября. Главный заезд, в котором будет разыгран Гран-при России, стартует в воскресенье, 29 сентября.

Кстати

В прошлом году Сергей Шнуров и "Ленинград" также выступали для гостей "Формулы-1". Но тогда это был платный концерт, который состоялся во дворце спорта "Большой".