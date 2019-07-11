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11.07.2019 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи подросток попытался зарезать 15-летнюю девочку

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 15-летней девочки (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

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Установлено, что несовершеннолетние посещали одну из секций дополнительного образования, но знакомы друг с другом не были.

По версии следствия, 9 июля этого года после занятий в экологическом центре парень проследовал за несовершеннолетней. "Настигнув девочку возле одного из домов на улице Альпийской, злоумышленник нанес ей удар имевшимся при себе кухонным ножом в область грудной клетки. После этого подозреваемый столкнул потерпевшую с дороги в канаву и, спрыгнул, решил довести до конца преступный умысел", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Кубани.

Однако ему помешали местные жители, которым удалось обезвредить подозреваемого и вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Потерпевшую доставили в медицинское учреждение. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Со слов подозреваемого известно, что нож он утром взял у себя дома для того, чтобы совершить убийство. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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