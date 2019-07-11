В Краснодаре в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры автобуса

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины аварии с участие большегруза и пассажирского автобуса, произошедшей в четверг вечером в Краснодаре.

По информации пресс-службе ГУ МВД России по краю, в 19.20 в дежурную часть полиции столицы Кубани поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на пересечении улиц Зиповская и Ростовское шоссе, на выезде из города.

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения рейсового автобуса ПАЗ (он следовал по маршруту Краснодар -станица Новотитаровская, находящейся в 12 километрах от столицы края) допустил столкновение с впереди идущим большегрузом MAN.

После ДТП все пассажиры автобуса были доставлены для обследования в расположенную буквально в километре от места аварии городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Как сообщили в полиции, точное количество пострадавших уточняется.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.