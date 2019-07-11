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11.07.2019 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму росгвардейцы спасли из моря 23 человек

Текст: Михаил Фалалеев

Печально мог закончиться отдых в Крыму для двух десятков человек. Внезапный сильный ветер поднял волну более, чем на два метра. Это застигло врасплох нескольких отдыхающих на водных велосипедах и каяках. Они пытались вернуться к пляжу, но их все дальше уносило в открытое море. Появились первые признаки паники.

На помощь выдвинулся катер поисково-спасательной службы специального моторизованного полка Росгвардии, дислоцированного в Севастополе. Росгвардейцы подняли на борт четверых пострадавших и доставили их в поселок Гурзуф. В медицинской помощи они не нуждались.

Другой катер получил информацию со спасательной станции "Артек", что в районе мыса Аю-Даг на воде находится еще одна группа людей. Их подняли на борт буквально за несколько минут и тоже доставили в Гурзуф. Всего росгвардейцы спасли от шторма 23 человек, среди которых - дети.

Кстати, катера Росгвардии патрулируют прибрежные акватории для защиты от террористов и диверсантов. И, конечно, для оказания помощи терпящим бедствие.

Справка "РГ"

Многоцелевые быстроходные катера БЛ-680 и БЛ-820 Росгвардии на постоянной основе находятся на охране морской акватории Международного детского центра "Артек". Судна оснащены надежными дизельными двигателями, а также современной навигационной аппаратурой и средствами радиосвязи. Благодаря специальной конструкции надувного борта катера могут сохранять устойчивость и на волне.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Росгвардия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым
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