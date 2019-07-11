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11.07.2019 17:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Участники археологической экспедиции приступили к расчистке захоронений средневекового периода на территории некрополя Кыз-Аул. Об этом сообщил представитель фонда "Археология" Олег Марков.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- В нижней части некрополя Кыз-Аул находятся античные погребения, а в верхней - захоронения времен Хазарского каганата. Люди, жившие на этой территории в Средневековье, как хоронили здесь своих покойников, так и использовали более древние каменные склепы в качестве жилья. К расчистке их захоронений уже приступили участники экспедиции, - цитирует Маркова РИА Новости.

Археолог сообщил, что ученые получили открытый лист для проведения раскопок этим летом на некрополе Кыз-Аул. Помимо изучения верхнего слоя, экспедиция также займется исследованием берега возле некрополя.

- Ежегодно в ходе абразии участок береговой линии обрушается в море. Гибнут древние захоронения и ценная для истории информация, - отметил ученый.

Археологи также проведут раскопки на территории античного города Китей.

Справка "РГ"

Античный некрополь Кыз-Аул расположен на Керченском полуострове, на прибрежном плато рядом с поселком Яковенково. Памятник примечателен большим количеством монументальных каменных склепов, построенных в период с первого века до нашей эры по второй век нашей эры. Размеры склепов свидетельствует о богатстве и знатности погребенных представителей высшего класса боспорского общества.

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