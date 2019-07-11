В Ростове троллейбус столкнулся с тремя машинами

В Ростове-на-Дону троллейбус протаранил сразу три иномарки. В причинах произошедшего теперь разбираются сотрудники ГИБДД.

ДТП с участием сразу четырех транспортных средств произошло утром 11 июля на проспекте Шолохова.

Водитель троллейбуса, следующего по маршруту №5, допустил столкновение сразу с тремя автомобилями - Kia, Toyota и Hyundai, сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель троллейбуса не выбрал безопасную дистанцию.

В вагоне в тот момент находилось 10 пассажиров. Никто из них за медицинской помощью не обращался. А вот водитель Kia пострадал. Точные причины ДТП сейчас устанавливаются.