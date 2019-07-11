В Сочи у фотографа изъяли 17-летнего попугая без документов

В Сочи у очередного предпринимателя, незаконно оказывающего фотоуслуги курортникам, изъяли попугая.

"Фара, сине-желтый попугай Ара, переехал в Сочи в далеком 2002 году. Однако за все 17 лет не удосужился оформить необходимую "прописку", - сообщает в своем аккаунте в Instagram департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.

В итоге на владельца составили протокол, а попугая поместили на временное содержание - его дальнейшую судьбу решит суд.

В городе-курорте продолжается мониторинг общественных мест с целью обнаружения незаконного использования животных при оказании фотоуслуг.

В Сочи уже проверили Курортный городок, в том числе территории возле дельфинария и океанариума, улицу Ромашек, парк культуры и отдыха, пляжи "Огонек", "Чайка", торговый центр "Мандарин", смотровые площадки по дороге в Красную Поляну и на горе Ахун.

Накануне возле смотровой башни Ахун у фотографа без документов на животных изъяли обезьяну, попугая и львенка.