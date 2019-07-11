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11.07.2019 20:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Севастополя ожидали отставку губернатора Овсянникова, рассказал в комментарии "РГ" зампред Законодательного собрания города Александр Кулагин.

Напомним, сегодня Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по собственному желанию. Врио губернатора назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

Фото: Вести Крым/ youtube.com
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- Это ожидаемое решение. Надеюсь, что действиям Овсянникова на посту губернатора будет дана соответствующая оценка, - сказал Кулагин.

Он также заверил, что местный парламент готов к совместной заботе и сотрудничеству с назначенным врио Развожаевым.

- Накопилось много вопросов, и новому губернатору предстоит сразу войти в курс дела, - отметил вице-спикер. - Мы готовы поддержать, оказать всяческую помощь, чтобы в городе все работало, как часы.

В частности, из наиболее важных задач он назвал реализацию госпрограмм и федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

- Когда в город приходит новый губернатор, в начальный период работа строится конструктивно: мы стараемся человеку помогать, он откликается. Надеюсь, что на этот раз так и будет все время.  Хоть и существует система сдержек и противовесов, но мы должны достигать одной цели - способствовать развитию города, - добавил депутат.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Отставки и назначения глав регионов
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