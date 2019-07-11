5300 югорчан переедут в этом году из аварийного жилья в новые квартиры

Большая онлайн-конференция по проблемам переселения из ветхого и аварийного жилья прошла в Югре с участием губернатора Натальи Комаровой.

Показательно, что на этот раз глава региона заняла место на трибуне рядом со зрителями. И это не случайно, поскольку на большинство обращений, хоть и адресованы они главе региона, давать ответы должны представители власти на местах. На вопросы югорчан отвечали главы всех 22 муниципалитетов региона, заместитель губернатора Андрей Зобницев, директор окружного департамента ЖКХ и энергетики Илья Ким, директор департамента строительства - главный архитектор Югры Андрей Кривуляк, руководитель службы жилищного и строительного надзора Артем Копылов, представители прокуратуры. Такой представительный состав был собран для того, чтобы югорчане могли получить исчерпывающую информацию оперативно, в ходе онлайн-конференции.

Держит на личном контроле

В общей сложности от жителей региона поступило 500 вопросов и предложений в социальных сетях и мессенджерах. Конференция продолжалась больше двух часов, это время позволило ответить на 33 вопроса, но ни одно из обращений не останется без внимания. Власти сейчас рассматривают каждое из обращений жителей индивидуально.

- Мы обязаны избавиться от аварийного жилья. Количество деревянного многоквартирного жилого фонда в Югре составляет около трех миллионов квадратных метров, а 2,2 миллиона - это непригодное и аварийное жилье, - подчеркнула Наталья Комарова.

Необходимо отметить, что решение жилищных проблем югорчан Наталья Комарова держит на личном контроле практически с момента своего вступления на должность главы региона. Именно она стала главным инициатором решения самой болезненной для региона проблемы - наличия вагон-городков. Известно, что этот год в Югре объявлен Годом последнего балка.

Отметим, нынче муниципалитетам для переселения людей из аварийного жилищного фонда из регионального бюджета дополнительно выделено более шести миллиардов рублей. Это позволит расселить нуждающихся с более 100 тысяч квадратных метров жилья. Это 3,7 тысячи югорчан. Общий объем субсидий из бюджета округа на эти цели составляет 7 724 миллиона рублей. Эти средства позволят уже в текущем году расселить людей с более 140 тысяч "квадратов" аварийного жилья, в которых проживает 5,3 тысячи человек.

Новое жилье для 30 тысяч человек

Всего в соответствии с адресной программой по переселению граждан из аварийного жилого фонда до 2025 года в Югре будет расселено 906 многоквартирных домов общей площадью свыше 419 тысяч квадратных метров. В новые благоустроенные квартиры переедут около 30 тысяч человек. Вся работа ведется в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". При этом необходимо отметить, что по объемам расселения, предусмотренного нацпроектом, Югра входит в тройку лидеров среди регионов страны.

В ходе онлайн-конференции Наталья Комарова напомнила, что президент России инициировал участие федерального правительства в решении жилищных вопросов, на что направляются дополнительные средства в регионы.

- Уже несколько лет из федерального бюджета софинансируются региональные программы по сносу аварийного жилья. Недавно мне поступило решение фонда содействия развитию ЖКХ, что наша заявка принята для участия в национальном проекте, определен объем софинансирования. В ней указан каждый конкретный дом в каждом муниципалитете, - отметила глава региона. - Обеспечение людей жильем, в том числе проживающих в аварийном жилом фонде, - это задача органов местного самоуправления. И эта программа - одна из редких, где указаны адреса каждого аварийного дома в привязке к конкретному муниципалитету.

Все в одной команде

Обратившись к представителям местной власти, глава Югры отметила:

- Мы все в одной команде, поэтому очень важно понимать друг друга и оперативно реагировать на запросы югорчан.

В ходе онлайн-конференции были проанализированы конкретные проблемы югорчан. Так, отвечая на вопрос, поступивший в социальную сеть "ВКонтакте", глава Нижневартовска Василий Тихонов пояснил, что только в 2019 году в муниципалитете были расселены нуждающиеся из 38 домов. А до конца года люди переедут еще из 18 аварийных домов.

- Это рекордное количество для нас. И я хочу выразить благодарность Наталье Комаровой за особое внимание к этой теме. Если мы сохраним эти темпы, то через два года в Нижневартовске практически не останется ветхого жилья, - констатировал глава Нижневартовска.

Участникам онлайн-конференции представили видеообращение жителей Пыть-Яха, жители через социальные сети попросили помощи в расселении аварийного дома. По словам горожан, в помещениях проваливаются полы, прорываются батареи отопления, жилье заливает водой. В результате некоторые из жильцов вынуждены снимать жилье. "Мы живем в таких условиях 35 лет", - отметили пытьяхцы.

В ответ глава города Александр Морозов признал, что указанный дом действительно аварийный. Но его полное расселение запланировано уже на первую декаду 2020 года.

- Финансирование программы по расселению людей из аварийного жилищного фонда превышает 7,7 миллиарда рублей. Кроме того, принято решение о распределении между муниципалитетами еще двух миллиардов. Мы готовы передать их, - подчеркнула Наталья Комарова. - У Пыть-Яха и еще у четырех муниципалитетов очень сложная задача: реализуются одновременно две программы по закрытию балочной темы и ликвидации аварийного жилья. Ресурсы есть. Важно эффективно распределить их в интересах граждан, - резюмировала глава Югры.

При этом она нацелила руководителей югорских муниципалитетов на поиск новых управленческих решений при ликвидации аварийного жилфонда.

- Есть муниципалитеты, которые работают с застройщиками, применяют эффективные управленческие решения для урегулирования этого вопроса. Вопросы финансирования обязательств по обеспечению югорчан жильем главные для бюджетной политики округа, - подчеркнула Наталья Комарова.

В пример губернатор привела Сургутский район.

- Муниципальные власти приняли решение, что ликвидация аварийного и непригодного жилья для них - ключевой вопрос, прикладывают все усилия для строительства, привлечения инвесторов, выделяют дополнительные средства из бюджета. Район использует правильный подход.

Конечно, они счастливы

Показательно, что кроме вопросов и обращений в адрес участников онлайн-конференции поступали и слова благодарности от людей, чьи жилищные проблемы уже решены. В частности, из Белоярского.

- Мы многодетная семья, купить жилье не имеем возможности. А тут нам сообщили о предоставлении квартиры, что стало большим и очень приятным сюрпризом, ведь раньше мы проживали в аварийных домах. А сейчас очень рады большим комнатам в новой квартире, - подчеркнули югорчане.

- Это, на мой взгляд, ожидаемая реакция людей - конечно, они счастливы,- отметила Наталья Комарова. - Я много лет работаю в органах власти, 20 лет из них - на уровне муниципалитета. Самая большая радость от проделанной властями работы - решение жилищного вопроса каждой нуждающейся семьи.

Как отмечают власти региона, в дальнейшем серия подобных интернет-конференций по актуальным вопросам, поступающим от югорчан в социальные сети, продолжится. Причем приоритетные темы будут определяться общим голосованием.