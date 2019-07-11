В рамках Иннопрома дан официальный старт крупнейшему проекту в сфере развития интеллектуального потенциала макрорегиона - достигнута договоренность о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Соглашение об участии в проекте Свердловской, Челябинской и Курганской областей подписали главы регионов.

- Мы объединяем возможности трех субъектов РФ в решении одной из ключевых задач - усиления глобальных конкурентных преимуществ территорий за счет роста инновационной активности и развития научно-производственной кооперации. Центр станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов, - отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

НОЦ будет заниматься подготовкой кадров и вести прикладные исследования для дальнейшего ускоренного внедрения разработок в производство. Это позволит компаниям выпускать востребованную, конкурентоспособную продукцию, в том числе на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения. Базовый вуз проекта - Уральский федеральный университет - уже сформировал перечень из 50 с лишним пилотных проектов, с которых предполагается начать работу. Готовность стать их участниками подтвердили многие компании Урала: здесь же, на Иннопроме, было подписано интеграционное соглашение о кооперации 15 участников НОЦ, в числе которых УрО РАН, Группа "Синара", НПО автоматики, Институт реакторных материалов, Челябинский завод электрооборудования и другие.

По выражению ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, таким образом будет сформирована целая экосистема поддержки образования, науки и инноваций в трех регионах. Именно УрФУ выступил инициатором создания межрегионального центра, берет на себя функции проектного офиса и готовит заявку для участия в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ весной 2020 года. Инициаторы проекта рассчитывают не просто выиграть в этом конкурсе, но в итоге войти в тройку лучших научно-образовательных центров страны.

Напомним, всего в России будет 15 таких центров, пять из них уже организованы. Конкуренция за право создать остальные ожидается серьезная, так что придется приложить усилия, отметил руководитель Уральского территориального управления Минобрнауки РФ Игорь Манжуров на круглом столе, который прошел накануне подписания соглашения на полях Иннопрома. На нем детально обсудили концепцию будущего НОЦ, его перспективы и возможные трудности на этом пути.

- Важнейшие условия получения поддержки - кооперация университетов, научных учреждений, предприятий реального сектора и поддержка региональных властей, - подчеркнул проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев.

По его словам, важно создать НОЦ до старта конкурса, чтобы к этому моменту иметь уже какие-то практические результаты, а не только проектные наработки.

НОЦ - это универсальный субъект деятельности, на который могут распространяться многие преференции, предусмотренные российским законодательством

Уральский государственный юридический университет тоже вошел в число участников НОЦ, его сотрудники активно участвовали в разработке правовой базы проекта. По словам ректора УрГЮУ Владимира Бублика, НОЦ - это универсальный субъект деятельности, на который могут распространяться многие преференции, предусмотренные российским законодательством. Необходимо только разработать программы, позволяющие обосновать освобождение центра от ряда налогов.

Финансировать столь масштабное начинание предстоит из разных источников. Во-первых, 100-150 миллионов рублей в год уральцы рассчитывают получать из федеральной казны, в том числе субсидии по "Проекту 5-100", в котором участвуют УрФУ и ЮУрГУ. Во-вторых, какую-то часть средств на создание НОЦ выделят регионы-учредители. Как заверила начальник отдела науки и инноваций минпромнауки Свердловской области Светлана Белан, в этом вопросе достигнута договоренность и с региональными законодателями - они тоже поддерживают проект, ведь "нашему региону необходимо технологическое лидерство".

Третий канал финансирования - небюджетный: заинтересованные в новых технологиях и продуктах, а также в компетентных кадрах компании готовы участвовать рублем. К слову, рабочее название НОЦ - "Передовые промышленные технологии", то есть ученые изначально нацелены именно на прикладные разработки, остро необходимые реальному сектору. Например, как рассказал директор Высшей инженерной школы УрФУ Олег Ребрин, только по одному из трех магистральных направлений исследований, которыми займется центр, - в области новых материалов - уже есть около двух десятков проектов разной степени готовности. Например, создание коррозийно-стойких никелевых сплавов уже выходит на финишную прямую, а вот разработка радиационно-стойких совместно с Институтом реакторных материалов еще в самом начале пути. Подключение к этим исследованиям предприятий, научных институтов и вузов из Челябинской и Курганской областей позволит значительно расширить горизонты. Например, в создании новых материалов очень заинтересован такой партнер НОЦ, как Центр Илизарова.

Одним словом, проект, предполагающий интеграцию усилий и по горизонтали, и по вертикали, будет выгоден всем его участникам.

- Для вузов это перспективные разработки, приток исследователей и студентов, подготовка кадров по передовым направлениям, обмен технологиями и "трансфер" научных коллективов. Для научных организаций - реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вовлечение исследователей, в том числе молодых, содействие участию в международных коллаборациях ученых. Для регионов и бизнеса - возможность формирования внутренних заказов на исследования, привлечение инвестиций крупных и средних компаний, предоставление производственных мощностей, - подытожил глава Челябинской области Алексей Текслер.