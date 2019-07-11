Лучшие уральские разработки в сфере IT назвали на "Иннопроме"

Дипломы лауреатам премии губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий по итогам 2018 года торжественно вручили на международной выставке "Иннопром".

Нынешняя церемония - юбилейная: премия была учреждена главой региона десять лет назад. "Этот проект - ответ на запрос общества о внедрении технологий в реальную жизнь", - говорит губернатор Евгений Куйвашев.

Традиционно экспертный совет рассматривает лучшие разработки уральских ученых и практиков в нескольких номинациях. Лауреатами признаны создатели лучшего проекта в сфере IT, разработанного и внедренного в области; разработчики самого передового инновационного продукта в регионе, а так же коллективы, внесшие особый вклад в развитие научных исследований в сфере ИТ.

- В глобальной конкуренции выигрывает тот, кто сможет попасть и удержаться на гребне технологической волны, для кого инновации - это стиль ведения бизнеса. Проекты победителей позволяют анализировать большие объемы данных для решения прикладных производственных задач. Ваши изобретения - это рычаг, способный перевернуть индустриальный мир и выйти на новый технологический уклад, - отметил директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

За особый вклад в развитие инновационных исследований отмечен коллектив авторов Института математики и механики имени Красовского УРО РАН. Ученые (Виктор Костоусов, Федор Корнилов, Александра Дунаева) представили разработку, которая позволяет получать детальную и регулярно обновляемую информацию о развитии инфраструктуры городских агломераций, отслеживать состояние сельхозземель и лесов, обнаруживать незаконные вырубки и выявлять опасные экологические явления на основе спутниковых снимков.

По словам авторов, оперативное получение высотных данных по космической съемке и автоматизация процесса дешифрования дают возможность значительно увеличить скорость и точность принятия управленческих решений.

Справка "РГ"

Сейчас в Свердловской области проходит очередной прием научных работ на соискание премий губернатора в сфере ИТ. Работы и проекты на конкурс принимаются до 1 сентября 2019 года. Информация об условиях конкурса, необходимом перечне документов и основных требованиях по оформлению работ размещена на официальном сайте департамента информатизации и связи Свердловской области.