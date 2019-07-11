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11.07.2019 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На "Иннопроме" обсудили, как вырастить инновационный бизнес

Текст: Елена Миляева
В условиях очередной промышленной революции и стремительного изменения техносферы бизнес, наука и образование ищут возможности для развития и форматы продуктивного сотрудничества. Точкой роста в этих условиях должны стать университеты. Об этом шла речь на панельной дискуссии "Ускорение инновационно-технологического развития компании: лучшие практики", которая прошла в рамках "Иннопрома-2019".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

По словам первого проректора Уральского федерального университета (УрФУ) Сергея Кортова, буквально в последнее время родилось несколько инициатив, доказывающих, что именно вузы возьмут на себя роль "точки кристаллизации" инновационных процессов. Так, три региона, Свердловская, Челябинская и Курганская области, накануне подписали соглашение о создании научно-образовательного центра мирового уровня. Подготовлена заявка Уральского федерального университета на создание "уральского Сколково" - инновационно-технологического центра "Татищев" с территорией около 300 гектаров. Власти Свердловской области ведут переговоры с Ростехом о возобновлении производства бериллия, в этом проекте УрФУ готов взять на себя роль генерального подрядчика. Также по инициативе университета открывается инжиниринговый центр машиностроительных технологий. При вузе работают десятки малых инновационных предприятий, которые не просто генерируют идеи, но и внедряют их в производство.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Подписано соглашение о создании научного центра на Урале

- Но никто не сможет стать технологическим лидером в одиночку, - отмечает Кортов. - Поэтому важно развивать кооперационные связи между всеми участниками цепочки создания и внедрения технологических новаций. Важно найти механизмы и партнеров, которые приведут нас к цели.

По словам управляющего директора Венчурного фонда НТИ Евгения Борисова, даже успешному инновационному бизнесу для роста и развития нужно ускорение.

- Факторы для успешного старта инновационной экосистемы такие: команда, имеющая инновационный потенциал и одновременно коммерческую жилку, качественный потребитель и наличие спроса, доступный капитал и внятная регуляторика, - подчеркнул он. - Но для дальнейшего развития нужно объединять усилия, например, путем горизонтальной кооперации.

Консолидируя стартапы под одним "зонтиком", интегратор может дать индустриальным заказчикам комплексные решения. Этим интегратором могут стать ведущие вузы, в них для этого уже есть все: и инфраструктура, и коммуникативная среда, подчеркивает эксперт.

- Это естественным образом сложившийся хаб, полис притяжения. В мире уже есть такие примеры - Массачусетский технологический университет или университет в Шеньчжене, - говорит  Борисов.

Кооперация приносит свои плоды, рассказали участники дискуссии. Так, по словам генерального директора компании "Адванс Инжиниринг" Максима Сапогова, она позволяет расширить технические возможности предприятия, например, это происходит за счет использования современного оборудования инжинирингового центра УрФУ. Университет становится платформой для повышения квалификации сотрудников и гарантом выполнения сложных проектов.

Успешным сценарием ускорения инновационного роста стало "выращивание" идей силами корпоративных акселераторов. Сегодня они создаются при многих крупных компаниях, работающих в разных сферах: нефтедобычи, производства оборудования, АПК, химпрома.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Айтишники в УрФУ построят собственные образовательные траектории

- Бизнес привык всеми проектами управлять под одну гребенку, однако инновационные проекты требуют особого подхода, - рассказал руководитель департамента информационных технологий компании "Уралхим" Валерий Фокин. - Должно быть право на ошибку, право на риск. Успешные проекты окупят неудачи. Нельзя замыкаться внутри компании, чтобы не изобретать велосипед, нужно организовать поток технологий и выделять из них то, что пригодится производству.

По его словам, через корпоративный акселератор "Уралхим. Элемент роста" в прошлом году прошло порядка 200 стартапов. Несколько штук были отобраны и профинансированы.

Как считает руководитель проектного офиса Федерального института промышленной собственности Андрей Лаенко, способствовать процессу внедрения инноваций должна сеть центров компетенций, которая появится по всей стране по инициативе Ассоциации кластеров и технопарков (АКиТ), а также Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Девять пилотных центров уже создаются, один из них в сотрудничестве с УрФУ - на Урале.

- Такой подход позволит выполнить сборку уникальных компетенций: апробированных методик и практик АКиТ - в области развития крупного, малого и среднего бизнеса в регионах России и ФИПС - в области управления интеллектуальной собственностью и технологического консалтинга на базе патентной аналитики, - подчеркнул Лаенко. - Это поможет в создании проектов, конкурентоспособных не только на российском, но и мировом уровне.

В свою очередь, вузам необходимо постоянно меняться, чтобы успешно играть свою объединяющую роль, подчеркнул Сергей Кортов: "Чтобы университеты шли навстречу реальному бизнесу, им придется трансформироваться: вводить принцип одного окна, учиться клиентоориентированности и нарабатывать соответствующие компетенции".

Общество Образование Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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