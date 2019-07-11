Новости

Лучшие уральские разработки в сфере IT назвали на "Иннопроме" 15:00
Spiegel: Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя 15:00
В Польше полиция разыскивает пропавшего российского мальчика 15:00
При пожаре у ТЭЦ в Мытищах погибла женщина 14:55
В Москве нашли фигурку из бивня мамонта и колонну 18 века 14:52
В Ленобласти спустили на воду траулер для мурманских рыбаков 14:50
В Москву прибудут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии 14:47
Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание 14:45
Поддержаны поправки о продаже единственного жилья без уплаты налога 14:45
Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово 14:41
Вице-мэр Оренбурга получил 2,5 года колонии 14:41
В Заполярье появятся 9 домов с погодной регулировкой отопления 14:32
В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль восстановления города 14:31
На "Иннопроме" показали изделия из рыбьей кожи 14:24
На Кубани экс-подполковника ФСБ арестовали за "работу" в вузе 14:24
Число пострадавших при пожаре рядом с ТЭЦ возросло до 12 14:22
В Минкультуры Беларуси отметили высокий интерес к "Славянскому базару" 14:21
Дагестанские ополченцы получат ветеранский статус 14:10
Слабовидящий музыкант рассказал, как он сыграл на горящем пианино 14:10
На Урале построят современную молочную ферму 14:09
Вышел русский трейлер фильма "Офелия" по Шекспиру 14:06
Россия заложит две новые атомные подлодки 14:05
ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снизила мощность 14:03
Установки контроля качества воздуха направлены в район пожара у ТЭЦ-27 14:02
Сто тысяч человек подали заявления на Единую карту петербуржца 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 14:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На "Иннопроме" показали изделия из рыбьей кожи

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

На международной выставке "Иннопром", которая завершается сегодня в Екатеринбурге, показали выделанную рыбью кожу и материалы из нее.

- Мы поддерживаем идею о том, что нужно снизить воздействие антропогенного фактора на окружающую среду, уменьшить количество отходов. Наши изделия делаются из того, что остается на рыбных производствах, - рассказал "РГ" представитель компании на стенде.

Фото: twitter.com
Huawei выпустит кожаный смартфон

Там отметили, что это инновационный продукт на рынке кож. Это прочный материал, он дешевле кожи рептилий, но дороже коровьей, он эстетичный, необычный, антистрессовый. Посетители выставки положительно реагируют на "ткань" - она приятная на ощупь.

- Изначально была разработана технология выделки кож рыбы в Новосибирске на базе академпарка. Ее можно использовать для любого типа рыбы, мы используем морские виды: лосось, семга, кета. Теоретически, выделать можно любую, которой максимально много в регионе. В дальнейшем, поработав с этим материалом, получаются хорошие образцы, и мы подумали, что неплохо было бы сделать из них какие-то вещи. Начали работать в сегменте сувенирной продукции, аксессуаров, планируем запустить линейку обуви, одежды, головных уборов. Планируем выходить на рынки страны и зарубежья, - поделился работник компании.

Изделие из кожи рыбы требует ухода. Со временем оно равномерно вытирается и приобретает "винтажный" вид.

Экономика Бизнес Инновации Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад
Следователи начали проверку после хлопка газа в жилом доме в Москве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык