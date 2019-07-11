На "Иннопроме" показали изделия из рыбьей кожи

На международной выставке "Иннопром", которая завершается сегодня в Екатеринбурге, показали выделанную рыбью кожу и материалы из нее.

- Мы поддерживаем идею о том, что нужно снизить воздействие антропогенного фактора на окружающую среду, уменьшить количество отходов. Наши изделия делаются из того, что остается на рыбных производствах, - рассказал "РГ" представитель компании на стенде.

Там отметили, что это инновационный продукт на рынке кож. Это прочный материал, он дешевле кожи рептилий, но дороже коровьей, он эстетичный, необычный, антистрессовый. Посетители выставки положительно реагируют на "ткань" - она приятная на ощупь.

- Изначально была разработана технология выделки кож рыбы в Новосибирске на базе академпарка. Ее можно использовать для любого типа рыбы, мы используем морские виды: лосось, семга, кета. Теоретически, выделать можно любую, которой максимально много в регионе. В дальнейшем, поработав с этим материалом, получаются хорошие образцы, и мы подумали, что неплохо было бы сделать из них какие-то вещи. Начали работать в сегменте сувенирной продукции, аксессуаров, планируем запустить линейку обуви, одежды, головных уборов. Планируем выходить на рынки страны и зарубежья, - поделился работник компании.

Изделие из кожи рыбы требует ухода. Со временем оно равномерно вытирается и приобретает "винтажный" вид.