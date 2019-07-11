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11.07.2019 15:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На "Иннопроме" показали необычные социальные бизнес-проекты

Текст: Светлана Добрынина

Успешные социальные проекты предпринимателей Свердловской области презентованы на выставке "Иннопром". Все они созданы участниками образовательной программы "Акселератор проектов", которая запущена в прошлом году Центром инноваций социальной сферы.

Центр создан по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который неоднократно подчеркивал: такой феномен как социальное предпринимательство необходим, и поддерживать эти начинания надо.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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На "Иннопроме" представлены более десятка уже действующих проектов в социальной сфере. В частности, показана универсальная приставка с электрическим приводом для инвалидных кресел-колясок "Вектор". Гости выставки могли познакомиться с производством продукции из текстиля "Экологика", с клубом умной безопасности для детей, с проектами артдеревни и оленьей фермы с туристической зоной отдыха.

- Социальный проект может создать каждый человек, неравнодушный к проблемам общества. Задача - увидеть неочевидную нишу и сделать свой бизнес. Продукт получается особенным, это и помогает ему выживать в поле, куда не идут крупные сетевые компании. Проекты нашего Центра как раз демонстрируют то, что этот вид бизнеса может зарабатывать, - уверена руководитель Центра инноваций социальной сферы Людмила Капанина

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгения Копеляна, основная проблема большинства социальных проектов - неумение выходить на самоокупаемость. Чтобы поддержать этот значимый бизнес, в регионе и был создан один из первых в стране Центров инноваций социальной сферы.

Между тем сегодня Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении закон о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства. Документ, инициирован правительством РФ, разработан по поручению президента РФ по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения . Он направлен на реализацию Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности".

Экономика Бизнес Малый бизнес Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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