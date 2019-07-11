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11.07.2019 09:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На "Иннопроме" показали полярный вездеход с беспилотным управлением

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

На международной выставке "Иннопром" представили полярный вездеход с возможностью беспилотного и дистанционного управления.

Этот экспонат привлекает внимание своим необычным видом. Он разделен на две части, и кажется, что он с прицепом. На самом деле, это, конечно, не так: у второй части есть собственный двигатель и привод. То есть, это полноприводный вездеход. Такая конструкция повышает проходимость, маневренность, грузоподъемность увеличивается до 18 человек, а заднюю часть можно использовать как грузовую.

Фото: www.vk.com
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- Мы представляли этот вездеход на петербуржском экономическом форуме, поэтому это вторая премьера. Целиком его показали впервые. Этот вездеход создан для суровых климатических условий и сложных рельефов, - рассказал "РГ" начальник PR-отдела компании-изготовителя Кирилл Урванцев. - Идея разработки и ее конкурентное преимущество в том, что мы сделали ставку на автономность. У конкурентов стоит дизельный двигатель, который работает до того момента, пока не кончится топливо, на таком вездеходе далеко не уедешь. У нас стоит гибридная силовая установка, которая включает в себя два электрических двигателя, батареи и дизельный генератор (он вырабатывает энергию, которую накапливается в батареи, которые, в свою очередь, приводят в движение электрические приводы). Они в энергетическом плане гораздо эффективнее. Автономность машины составляет до 120 часов, что позволяет ее использовать в длительных экспедициях.

Предназначение машины многофункционально. Она пригодится нефтегазовым компаниям, при геологоразведке и вообще в той местности, где надо ехать по болоту, льду, снегу, фирну (крупнозернистому плотному снегу в верховьях ледников).

- Шины низкого давления автоматически накачиваются и скачиваются. Если рельеф больше каменистый, то шины давление снижают, чтобы преодолеть максимально просто такие дорогу. Этот вездеход может также плавать, - говорит Урванцев.

Функция беспилотника реализована за счет камер, которые создают 3D-макет поверхности, по которой передвигается вездеход. Компьютер видит на 100-200 метров вперед, в зависимости от скорости, и, анализируя макет, принимает решение о скорости перемещения. Если он понимает, что впереди слишком сложное препятствие, то дает сигнал оператору, и тот берет управление машиной на себя. Компьютер управляет и энергетической установкой. Но нем установлено ПО, которое максимально эффективно расходует энергию.

Еще одна особенность - отсутствие руля, педалей, рычагов. Машина управляется с помощью пульта. Это для того, чтобы можно было выйти из автомобиля вместе с органом управления, когда нужно преодолевать какое-то очень сложное препятствие. Вездеход может "взять штурмом" вертикальное препятствие высотой до полутора метров, расщелины шириной до двух метров.

Испытания агрегата начнутся осенью этого года, планируются зимние тесты в условиях, приближенных к полярным, а в следующем году начнется серийное производство.

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