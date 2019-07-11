На Урале коров будут забирать на штрафстоянку

Мэрия города Аши в Челябинской области пошла на беспрецедентные меры борьбы с разгуливающими по улицам буренками. Теперь животных будут отлавливать и отправлять под арест на территорию одного из муниципальных предприятий, сообщили в четверг в администрации муниципального района.

- К нам поступили сигналы от горожан о появлении бродячих коров во дворах многоквартирных домов, - пояснили в мэрии. - Животные поедали траву с газонов, контейнерных площадок и кустарников, создавали затруднения горожанам. В этой связи убедительно призываем всех владельцев животных срочно обеспечить их выгул за пределами города в организованных стадах. При несоблюдении этого требования будет произведен отлов и транспортировка животных к месту временного содержания.

Забрать кормилицу назад будет не так то просто. Владельцу придется заплатить штраф в размере 10 тысячи рублей, а также по тысяче рублей за каждый день содержания животного под арестом.

В ближайшие дни власти намерены провести первые рейды по отлову бродячего скота.