На Урале построят современную молочную ферму

Современный комплекс по производству молока появится в самом южном - Артинском - районе Свердловской области. Соглашение о запуске проекта заключили на "Иннопроме" правительство региона, сельхозпредприятие и банк.

- Проект станет одним из важных этапов комплексного социально-экономического развития сельских территорий региона. Мы целенаправленно идем к тому, чтобы обеспечить устойчивое развитие деревень. Уверен, что строительство фермы войдет в число ярких историй успеха в развитии агропромышленного комплекса и укреплении продовольственной безопасности региона, - отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Поддержка села - одна из стратегических задач региона. Новый комплекс станет самым крупным животноводческим предприятием в традиционно сельскохозяйственных районах области. Построят ферму в селе Сажино. Она рассчитана на 1,8 тысячи голов фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка. В будущем предполагается, что предприятие получит официальный статус племенного.

- По технической оснащенности ферма займет лидирующие позиции в регионе благодаря высокотехнологичному оборудованию - в частности, карусельной системе надоя, обеспечивающей сокращение трудозатрат и увеличение скорости доения, - пояснил представитель сельхозпредприятия Алексей Бобров.

Новое оборудование и высокопроизводительное племенное поголовье позволят увеличить выручку от животноводства в семь раз и в два раза - налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Общий объем инвестиций в проект составит 1,72 миллиарда рублей. Проект предполагается реализовать к 2021 году. Планируется, что ежесуточно на комплексе будут получать порядка 41 тонны сырого молока.

Между тем

Свердловская область, несмотря на статус индустриального региона, занимает одно из ведущих в России мест по производству и реализации молока. По последним данным Минсельхоза РФ, регион на четвертом месте в стране по этому показателю. А по итогам первого полугодия 2019 область вошла в число российских лидеров по показателям среднесуточного надоя.