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11.07.2019 20:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сыграли три на три

На Урале прошел турнир мирового уровня по стритболу
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
В Екатеринбурге прошел крупный международный объединенный турнир по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" (стритбол), дебютирующей в Токио-2020.

Женские соревнования на Урале имели статус этапа "Мировой серии". В составе нашей команды сыграли две девушки, только вернувшиеся с чемпионата Европы по классическому варианту игры - Анна Лешковцева и Анастасия Логунова. Компанию им составили Александра Столяр и Ольга Фролкина. После успешного выступления на групповом этапе россиянки в плей-офф победили Чехию (15:9), Венгрию (13:7), но в финале в дополнительное время уступили Франции - 14:15. В итоге у россиянок серебряные медали.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Зато у мужчин на этапе категории "челленджер" PRO-цикла Международной федерации баскетбола главный приз достался нашей команде "Королев" (Алексей Жердев, Илья Карпенков, Сергей Кривых, Кирилл Писклов). В полуфинале разгромили китайский "Пекин" (22:7), в финале победили французский "Нант" (18:14).

Отметим, что проведение таких домашних турниров важно для статуса и рейтинга России в новой олимпийской дисциплине. Рейтинг Международной федерации баскетбола (ФИБА) в дисциплине "3х3" зависит не только от успешности выступлений, но и от массовости, количества зарегистрированных игроков, проводимых турниров.

Одним из очевидцев турнира в Екатеринбурге был президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, принявший участие в церемонии награждения. Также Кириленко ранее встретился с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым, министром физической культуры и спорта региона Леонидом Рапопортом, президентом областной федерации баскетбола Виктором Ганиенко, с представителями руководства лучшего в России и Европе женского баскетбольного клуба УГМК (Екатеринбург) - Игорем Кудряшкиным и Максимом Рябковым. Обсуждались вопросы развития баскетбола в регионе, а также возможность проведения в Екатеринбурге отборочных матчей Евробаскета-2021 с участием женской и мужской сборных России.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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