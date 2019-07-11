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11.07.2019 09:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В городе Кушва (в 198 километрах к северо-западу от Екатеринбурга) вечером накануне разбушевалась стихия: ливень, ветер с порывами до 17 метров в секунду. В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.

Фото: iStock
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По данным регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, к утру 11 июля электроснабжение восстановлено в 257 домах. Оставшиеся дома (еще около двух десятков) планируется запитать до часу дня. На сетях газоснабжения работы по оценке специалистов будут завершены к пяти вечера.

Сейчас в городе заседает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Представители администрации и сотрудники МЧС обходят домохозяйства, чтобы выяснить, не нужна ли людям помощь по восстановлению кровли (на четырех домах сорваны и на восьми частично повреждены крыши), уборке территории от сломанных веток и мусора.

"В результате непогоды никто не пострадал и не погиб", - сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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