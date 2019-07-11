На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья

В городе Кушва (в 198 километрах к северо-западу от Екатеринбурга) вечером накануне разбушевалась стихия: ливень, ветер с порывами до 17 метров в секунду. В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.

По данным регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, к утру 11 июля электроснабжение восстановлено в 257 домах. Оставшиеся дома (еще около двух десятков) планируется запитать до часу дня. На сетях газоснабжения работы по оценке специалистов будут завершены к пяти вечера.

Сейчас в городе заседает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Представители администрации и сотрудники МЧС обходят домохозяйства, чтобы выяснить, не нужна ли людям помощь по восстановлению кровли (на четырех домах сорваны и на восьми частично повреждены крыши), уборке территории от сломанных веток и мусора.

"В результате непогоды никто не пострадал и не погиб", - сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.