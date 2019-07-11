В УрФО цены на АЗС меняются чуть не ежедневно. Одна из причин - в конце июня истекло соглашение о заморозке цен на автомобильное топливо между правительством РФ и нефтяными компаниями, позволившее сдержать тарифы в первой половине года.

- Требование властей об удержании цен в коридоре инфляции сохраняется, поэтому крупные нефтяные компании не могут бесконтрольно наращивать розничную стоимость, - отмечает представитель Независимого топливного союза Сергей Бойко.

Определенную подвижность цен определяют и особенности региональных топливных рынков, в том числе действия независимых игроков. Так, по словам директора Центра исследований проблем реальной экономики при РЭУ им. Плеханова Андрея Быстрова, ценовые изменения заметны из-за политики небольших АЗС, трейдеров, а также биржевых объемов топлива.

В Свердловской области в начале июля бензин неожиданно подешевел на 27-31 копейку, дизтопливо - на 9 копеек. Но эксперты уверяют, что радоваться не стоит, это ненадолго: общий тренд на повышение, начавшийся месяц назад, скорее всего продолжится.

В Челябинской области повышение оптовых цен началось еще в апреле, в мае-июне за ними стали подтягиваться и розничные. Однако, как отметили в региональном УФАС, существенного роста по сравнению с другими территориями страны, равно как и иных явных признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено.

- В целом ситуация некритичная, - сообщила начальник отдела анализа товарных и финансовых рынков УФАС Юлия Пузанкова. - Челябинская область всегда отличалась демократичными ценами на нефтепродукты. И связано это не только с планомерной надзорной работой, но и с тем, что определенные ограничения на действия поставщиков накладывает покупательская способность автомобилистов.

А вот на Ямале 1 июля для некоторых продавцов топлива стало поводом поднять цены "под шумок" о грядущем подорожании. На одной из АЗС поселка Толька литр дизельного топлива за неделю подорожал сразу на 20 рублей - с 50-ти до 70-ти. Поскольку расстояния между населенными пунктами на Ямале огромны - от 200 до 600 километров, солярка тут едва ли не самая ходовая валюта: на ней работает тяжелая техника, его же используют для получения энергии в дальних поселках, даже в чумах телевизоры работают от генераторов на солярке. Поэтому резкое подорожание больно ударит по карманам местных жителей.