Следующий саммит GMIS пройдет в Ганновере

Сегодня состоялось официальное закрытие глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS).

В течение трех дней в Екатеринбурге прошло около 40 мероприятий: панельных дискуссий, семинаров, презентаций стартапов. Темами для обсуждения стали вызовы "Индустрии 4.0", коренные изменения производства, образования и цепочек поставок, которые связаны с применением искусственного интеллекта, роботов, Big Data, промышленного интернета вещей, 3D-печати и других сквозных технологий.

По прогнозу экспертов, к 2025 году рынок 3D-технологий увеличится в 3,5 раза, а будущие производства будут связаны преимущественно с 3D-печатью. Такие технологии можно использовать практически везде и в любой стране мира, но для этого национальное законодательство должно быть "мягким". Закрывать доступ к 3D, по мнению делегатов GMIS, равносильно государственному эгоизму, а конфликт интересов необходимо нивелировать правовыми нормами.

Традиционные методы ведения сельского хозяйства тоже отходят в прошлое. Оно высокотехнологичной отраслью. По оценкам ООН, численность населения в мире к 2050 году возрастет приблизительно до 10 миллиардов человек, а необходимость в продовольствии увеличится на 70 процентов. Повысить производство продуктов питания поможет внедрение новейших технологий: от беспилотных тракторов до роботизированных комплексов.

В ходе дискуссий поднимался вопрос и о роли государства в содействии инвестициям в технологические проекты.

- Современное общество сталкивается с инвестиционным разрывом - дефицитом инвестиций, направленных на технологические инновации, и развитием инфраструктуры. Цель концепции "Содействие инновациям 4.0" - обеспечить максимальный эффект от использования технологий четвертой промышленной революции, в том числе искусственного интеллекта, а также в стимулировании инвестиций в развивающиеся страны для сокращения инвестиционного разрыва, - отметил генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг.

Также в рамках саммита состоялась "питч-сессия на миллиард" Business Priority и награждение лауреатов конкурса Global Maker Challenge в рамках Инициативы всеобщего процветания Мохаммеда ибн Рашида. Победителем в номинации "Устойчивая энергетика" стала компания A2P Energy Solution с проектом переработки соломы в топливные пеллеты при минимальных выбросах CO2. Первое место в номинации "Цифровой разрыв и компьютерная грамотность" признана The Rumie Initiative, предложившая технологию доступного онлайн-обучения. В номинации "Трансформация сельских районов" приз забрала компания TruTrade с интернет-платформой, позволяющей объединить мелких фермеров и вывести их продукцию на рынок. А вот компания GARY с разработкой санитарных кабин, которые смогут обеспечить санитарную безопасность и избежать пандемий, победила в номинации "Устойчивые города". Все они получили по 100 тысяч долларов США.

Сухейль аль-Мазруи, министр энергетики и промышленности ОАЭ, выразил благодарность России, Свердловской области и жителям Екатеринбурга за высокий уровень подготовки к саммиту. По его словам, площадка GMIS-2019 является идеальной платформой для сотрудничества правительств, финансовых, деловых и научных кругов.

От имени правительства РФ делегатов саммита приветствовал Дмитрий Козак:

- Ваше присутствие здесь - свидетельство интереса не только к обсуждению глобальных вызовов, и к России, ее возможностям. Место проведения саммита выбрано не случайно - Екатеринбург претендует на звание не только столицы Урала, но и промышленной столицы России, совмещение по времени GMIS и международной промышленной выставки "Иннопром" станет платформой для укрепления международной кооперации, - отметил он.

Следующий саммит состоится в апреле в Ганновере параллельно с международной промышленной выставкой Ганновер-мессе. Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль, перенимая символическую эстафету от Урала, сказал:

- Поздравляю Екатеринбург и российское правительство с успешным проведением саммита в новом конгресс-центре. Вы прекрасно справились с задачей. Доказательством важности обсуждаемых тем стало то, что пленарное заседание открывал президент России. Также поздравляю ЮНИДО и ОАЭ за инициативу, которая легла в основу GMIS. Мы будем с нетерпением всех ждать в следующем году в Ганновере.