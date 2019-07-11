КC РФ признал законным требование Сергея Рязанова из Верхней Пышмы и обязал муниципалитет выплатить истцу около четырех миллионов рублей. Отвечать рублем местным властям придется за ошибки своих далеких предшественников - органов власти времен СССР.

Обычно так обозначают охранную зону. Но в нашей истории никаких предупреждающих знаков не было. Фото: Photoxpress

Случайно подставили

В 1978 году исполнительный комитет совета депутатов Верхней Пышмы, города-спутника тогдашнего Свердловска, выделил участок земли под коллективный сад для рабочих завода имени Калинина. Позже к саду прирезались другие участки, окончательно территория садоводческого товарищества сложилась в 1990-е годы, а в 1993-м был утвержден генплан застройки СНТ "Калининец-8". На плане отразили газопровод и газораспределительную станцию, существовавшие здесь еще до выделения рабочим первых соток - с 1972 года, и обозначены участки, на которых строить запрещалось. Участок Сергея Рязанова, как и нескольких других садоводов, в том числе семьи Хинцинских, размещался на территории, где по плану можно было строить садовые домики.

В 2014-м ни о чем не подозревавшие Хинцинские возвели новый дом, а когда решили провести туда газ - оказалось, что строение находится в охранной зоне газопровода: строить что бы то ни было они не имели права! "Газпром трансгаз Екатеринбург" подал иски о сносе домов Хинцинских, Рязанова и нескольких садоводов. Верхнепышминский суд их удовлетворил.

Общаться с журналистами бывший владелец дачи Рязанов отказался. До сих пор переживает, что пришлось фактически родовое гнездо своими руками разрушить. По словам других садоводов, до того, как Хинцинские обратились к газовикам с просьбой подключить их к газопроводу, никто не знал об охранной зоне. Уведомлений не было ни от специалистов, ни от администрации.

Правопреемник и правопредшественник

Владельцы участков обжаловали решения суда первой инстанции, но апелляция оставила их в силе, указав, что садоводы могут обратиться со встречным иском о взыскании убытков. Рязанов так и поступил. Кировский суд Екатеринбурга обязал администрацию Верхней Пышмы выплатить ему 3,6 миллиона рублей. По информации, взятой из судебного решения, видно, что Сергей Рязанов обустраивался серьезно: дом площадью 180 квадратных метров, баня, теплица, скважина, насаждения. Все пришлось снести.

- Изначально было непонятно, кто должен возмещать убытки, поэтому в иске в качестве ответчиков были указаны "Газпром", "Газпром трансгаз Екатеринбург" и муниципальное образование "Верхняя Пышма". Кировский районный суд в своем решении установил, что надлежащим ответчиком по делу будет администрация Верхней Пышмы как правопреемник ранее действовавших органов местного самоуправления, которые предоставили людям участки, не сообщив об ограничениях в застройке, - рассказал адвокат Александр Егоров.

Собственника и эксплуатанта газопровода суд освободил от ответственности - эта "ветка" была официально сдана в эксплуатацию в 1972 году, а участок Рязановы получили в 1977-м, когда ограничения уже действовали. Сведения о месте прохождения трасс были известны Верхнепышминскому городскому совету народных депутатов, это установлено в суде.

И тогда администрация Верхней Пышмы попросила суд обратиться в КС РФ для проверки Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", указывая, что совет народных депутатов - это орган не муниципальной, а государственной власти, и неправильно делать муниципалитет его правопреемником.

Платить придется

Сумма в 3,6 миллиона рублей, назначенная судом, для местной администрации неподъемная. Согласно данным официального сайта городского округа Верхняя Пышма, весь бюджет муниципалитета на 2019 год составляет 4 261 600 рублей. Однако, изучив обстоятельства дела, КС РФ напомнил, что ГК РФ в статье 15 предусматривает возможность требовать полного возмещения убытков, причиненных лицу, чье право нарушено, а в статье 16 возлагает на РФ, соответствующий ее субъект или муниципальное образование обязанность возместить убытки, причиненные в результате незаконных действий (бездействия) госорганов, органов местного самоуправления или их должностных лиц.

При этом, по мнению КС, такую обязанность не должны нести только органы МСУ. Положения статей 15, 16 и 1069 ГК РФ и статьи 85 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" во взаимосвязи применительно в данной ситуации признаны не соответствующими Конституции. Однако муниципалитету все-таки придется выплатить Рязанову сумму, назначенную судом. Потому что сначала федеральному законодателю надлежит урегулировать вопрос о "распределении между уровнями (органами) публичной власти обязанностей по возмещению гражданам ущерба в случае сноса построек, возведенных в нарушение требований на участке, предоставленном местными органами государственной власти РСФСР". И только потом администрация Верхней Пышмы сможет требовать компенсации своих расходов или их части из тех бюджетов, которые после изменений в законодательстве разделят с муниципалитетом бремя имущественной ответственности.