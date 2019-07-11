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11.07.2019 08:07
Проект: В регионах

Нацелены на экспорт

Тюменские предприятия энергично выходят на внешний рынок
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 150(7908)
Восемь тюменских фирм презентовали свою продукцию и услуги на Иннопроме. Интерес к ним проявили около сотни компаний, как отечественных, так и иностранных. Некоторые выразили желание установить с тюменцами долговременные партнерские отношения.

Предприятия, представляющие в уральской столице западносибирский регион, относятся к малым и средним, и все они опираются на инновационные технологии. К примеру, "Орион" разработал необычный огнетушитель - порошковый, с пиротехническим зарядом, очень легкий и компактный. Он, разрываясь, подавляет пламя. У компании "СиМакс" программный продукт - автоматизированный комплекс по безопасности труда. Первым его опробовала и успешно внедрила газотранспортная компания, чей штат превышает 20 тысяч человек. Резидент Тюменского технопарка "Неокомпозит" изготавливает долговечные стройматериалы по оригинальной "рецептуре" из древесно-песчаной смеси с добавлением полимеров. Ноу-хау по достоинству оценили ученые индустриального университета, они решили тесно сотрудничать с изобретателями. Ну а последние уже мечтают выйти на зарубежный рынок.

Образцы продукции тюменских предприятий, того же "Неокомпозита", привлекли внимание бизнесменов из Европы и других частей света. Помимо названных, здесь работают представители фирм "Сибстрой-Экология", "Тюмень Прибор", "Минт Рокет", "Джеймс Девелопмент", "Жилищный стандарт".

- Присутствие на международных промышленных выставках - один из инструментов системной работы по продвижению товаров и услуг тюменских производителей за пределами страны. Сравнительно недавно наша делегация вернулась с выставки в Харбине, после Екатеринбурга представителей сибирского бизнеса ждут в Стамбуле, Астане, Минске, Баку. К каждой выставке, исходя из ее специфики и ключевых направлений, тщательно готовимся, предметно обсуждаем с предпринимателями тематику и ожидаемый КПД презентации, - рассказывает замдиректора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Вот говорящие цифры предыдущего года. Предприниматели Тюменской области участвовали в 12 международных выставках и 14 международных бизнес-миссиях. В регион нанесли визит 34 иностранные делегации. Между тем внешнеторговый оборот вырос за год на 11 процентов, а объем несырьевого неэнергетичского экспорта - более чем на 30 процентов. За два последних года число предприятий, поставляющих продукцию другим государствам, выросло со 138-ми до 179-ти, причем две трети из них - субъекты малого и среднего бизнеса. За аналогичное время количество контрактов, заключенных при содействии регионального центра поддержки экспорта, увеличилось более чем втрое.

Прямая речь

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

- Для областного правительства очень важно содействовать в выходе на внешние рынки не только крупным предприятиям, но и среднему и малому бизнесу, который тоже обладает солидным экспортным потенциалом. В 2018 году мы почти в три раза увеличили нашу активность в плане визитов тюменских бизнес-миссий в зарубежные страны. Надо изучать рынки и целенаправленно двигаться туда, где можно отвоевать свою нишу. Это сложно, но реально. Несырьевой и неэнергетический экспорт Тюменской области достиг уже 1,25 миллиарда долларов США.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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