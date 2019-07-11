Уральские студенты получат цифровое портфолио

Уральский федеральный университет (вуз-участник проекта 5-100) запускает систему электронного портфолио студентов. По сути, у каждого учащегося появится свой цифровой "портрет": успеваемость по всем курсам, внеучебные проекты и научные достижения. Плюс - информация о пройденной практике, выбранных дополнительных занятиях, темах курсовых работ…

За свои достижения студент получает баллы. Из них составляется общий рейтинг. Те ребята, кто оказывается в "топе", могут рассчитывать на "бонусы" от университета - от скидок на обучение до повышенных стипендий и "крутых" стажировок.

Цифровое портфолио студента и его рейтинг можно легко "выгрузить" из системы и показать работодателю.

При этом УрФУ не просто переходит к электронному учету студенческих достижений - вуз решил полностью отказаться от бумажных зачетных книжек в пользу "цифры": студенты-первокурсники уже получают результаты промежуточной аттестации, зачетов и экзаменов в личном кабинете на портале университета.

"Доступ к электронной системе появился у студентов всех курсов и форм обучения. Ранее мы уже отказались от бумажных читательских билетов. Личный кабинет студента включает несколько десятков удобных сервисов, с помощью которых можно получить необходимые справки и документы в режиме "одного окна", - рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Можно просмотреть онлайн-курсы, записаться на дополнительные учебные дисциплины. Все это позволяет сконцентрироваться на учебной и научной деятельности, не отвлекаясь на формальные процедуры".