Цифровизация в реальном секторе проходит гораздо сложнее, чем в других сферах, однако именно здесь она способна обеспечить наибольший эффект, считает генеральный директор ГК "Цифра" Игорь Богачев.

На стенде "Цифры" на Иннопроме можно удаленно наблюдать за движением беспилотного БелАЗа на полигоне в белорусском Жодино и даже управлять огромной машиной. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Компания "Цифра" уже второй раз участвует в Иннопроме. Прошлогодний опыт принес плоды?

Игорь Богачев: Да, мы считаем эту выставку наиболее масштабной и значимой, заметной в масштабах страны, успешно развивающейся. К тому же здесь есть международная повестка, что тоже очень важно, ведь мы активно работаем на внешнем рынке. Поэтому участие в Иннопроме для нас интересно и полезно: здесь много и наших действующих партнеров, и потенциальных заказчиков. Подсчитать, сколько конкретно соглашений было подписано по итогам встреч на Иннопроме в прошлом году, невозможно: процесс заключения договоров сложный, многоэтапный. Но люди подходят, задают вопросы - это главное. Ведь наша компания занимается достаточно новым делом, поэтому так важно рассказывать об этих технологиях, объяснять их суть.

Вы занимаетесь внедрением цифровых технологий и промышленного интернета вещей в промышленности. "Цифровизация" - сегодня слово модное. Но насколько эта тема актуальна для российского реального сектора?

Игорь Богачев: Это не самоцель - цифровизация ради цифровизации. В конечном счете предприятия хотят получить определенный экономический эффект, связанный либо со снижением себестоимости продукции, либо с повышением и оптимизацией загрузки оборудования и, как результат, ростом объемов производства. То есть бизнес ищет конкретные продукты и технологии, которые повысят его прибыль. Наша задача - такие решения ему предложить.

Недавно один из наших экспертов, рассуждая о цифровизации, высказал мысль, что этот процесс быстрее пойдет в быту, в сфере услуг, а в промышленности, напротив, будет происходить очень медленно - в течение 20-25 лет. Вы с ним не согласны?

Игорь Богачев: Согласен. Действительно, Uber и Яндекс.Такси уже работают в новом формате, потому что в этой сфере цифру несравнимо проще внедрить. Но мы занимаемся своим бизнесом не потому, что любим задачи посложнее, а потому что видим большие перспективы и имеем необходимые компетенции.

Барьер входа на этот рынок очень серьезный: с одной стороны, нужно быть профессионалами в области информационных технологий, с другой - глубоко понимать операционные процессы на предприятиях, а мы работаем в самых разных отраслях, от нефтедобычи до машиностроения.

Да, промышленность, финансы и образование - три наиболее консервативные отрасли. Предприятие инвестирует в оборудование миллиарды рублей, а то и долларов. Поэтому любое изменение технологических процессов - это серьезный вопрос, оно дается непросто. Однако с точки зрения экономических эффектов именно здесь и таятся огромные возможности.

По сути, у промышленников три пути. Первый - оптимизировать операционные процессы: lean, бережливое производство были известны и 20 лет назад, и сейчас многие предприятия такие методы активно используют. Но этот ресурс уже практически исчерпан. Второй путь - модернизация производства: это результативно, но очень затратно. А в реальном секторе, опять же, ситуация такова, что оборудование, купленное 50 лет назад, может вполне эффективно использоваться: станки крутятся, домны по-прежнему выплавляют чугун... Период окупаемости промышленного оборудования длинный. И тогда у вас остается только третья возможность - внедрить новые, современные технологии в традиционные процессы, установить датчики и "умные" программы на имеющиеся станки и машины. Это именно то, чем мы занимаемся - промышленный интернет вещей и искусственный интеллект.

Почему все сегодня говорят о цифровизации? Потому что единственно возможные экономические эффекты лежат именно в этой области - как для конкретного предприятия, так и для России в целом, и для других стран. Мы работаем не только в России, но и в Индии, в ряде стран Европы. И могу сказать, что везде ситуация примерно одинаковая: цифровые технологии пока не пришли в цеха, они внедрены на уровне офисов, управленческих отчетов, но не дальше. Сложность их продвижения именно в консерватизме заказчиков.

У промышленников есть лишь одна возможность повысить производительность - внедрить новые, современные технологии в традиционные процессы

То есть пока массового интереса к цифровизации у промышленников нет? Необходимо просвещение в этой области?

Игорь Богачев: Да, это отдельная задача, над которой работаем и мы, и государство. Наша компания, например, запустила бесплатный онлайн-курс "Цифровое производство", который нацелен как раз на то, чтобы именно директора по производству, технологи, главные конструкторы, прослушав его, поняли, какие возможности открывают перед ними цифровые технологии, начали думать об их внедрении. Сегодня уже семь тысяч специалистов прошли этот курс. Для начала нужно просто объяснить людям, зачем все это нужно, потому что от повторения слова "цифровизация" она не наступает. Ситуация меняется, только когда вы понимаете, как применить новые технологии для решения конкретных задач.

Государство создает какие-то стимулы для предприятий, внедряющих цифровые технологии?

Игорь Богачев: В основном это моральная поддержка: государство пока только хвалит бизнес за это, но преференций не дает. Мне кажется, такой шаг - хотя бы на год-два - мог бы дать толчок этому процессу. Кое-что уже делается, например, вышел ряд постановлений, направленных на реализацию программы "Цифровая экономика". Так что нужно, чтобы бизнес осознал: у него есть окно возможностей, где можно получить господдержку на цифровизацию своего производства. Но эти возможности не бесконечны, и нужно успеть ими воспользоваться. Тогда процесс цифровизации пойдет гораздо быстрее.

В прошлом году вы представляли на Иннопроме систему "Диспетчер", которая предназначена главным образом для машиностроительной отрасли. Нынче спектр продуктов "Цифры" значительно расширился.

Игорь Богачев: Да, мы работаем с заказчиками из нескольких ключевых отраслей: горнодобывающей промышленности, металлургии, добычи и переработки нефти и газа, химии и машиностроения. Функционально подходы к каждой отрасли разные, но везде есть три базовых элемента. Первый уровень - подключение промышленного оборудования, его мониторинг для анализа загрузки, причин простоя и наличия свободных ресурсов для дальнейшей оптимизации. Второй - цифровое управление производством с использованием данных первого уровня. Третий - добавление технологий машинного обучения для оптимизации производственных процессов в режиме реального времени и создание своего рода автопилотов, помогающих человеку принять верное решение.

Приведите, пожалуйста, примеры - каков экономический эффект от внедрения ваших продуктов?

Игорь Богачев: Скажем, на одном из предприятий производительность при термообработке труб выросла на 6 процентов. Дебет нефтяной скважины повысился на 1,5 процента. Если перевести эти, на первый взгляд, небольшие цифры в рубли, получается многомиллионная экономия для одной компании, а в масштабах страны - огромные суммы.

Есть ли у "Цифры" партнеры в Уральском регионе?

Игорь Богачев: Да, наши технологии используются на Качканарском ГОКе, тесно взаимодействуем с Уралкалием в Пермском крае. На нынешней выставке "Иннопром" мы подписали несколько новых соглашений: с Уральским турбинным заводом, где будет реализован проект цифровизации производства и управления станочным парком, а также с Уралмашзаводом. Это соглашение включает работу не только с самим машиностроительным предприятием, но и с его заказчиками, в частности, удаленный мониторинг работы экскаваторов для предсказания выхода машин из строя, расчета оптимального времени плановых ремонтов.

Кстати, очень интересный проект реализуем с БелАЗом: роботизированные карьерные самосвалы сейчас проходят обкатку на полигоне в Жодино, а в конце августа планируется запустить две первых таких машины в карьере в Хакасии.

Вашей компании нет еще и двух лет, однако результат прошлого года - 1,7 миллиарда рублей выручки. Выходит, рынок действительно весьма перспективный?

Игорь Богачев: Рынок, безусловно, перспективный. Но это не значит, что мы с нуля так раскрутились. Мы не только сами создаем технологии, но и приобретаем компании поменьше, которые соответствуют нашей стратегии, нашему пониманию того, как должна развиваться цифровизация. Отсюда такой результат. Инвестируя в инновационные стартапы, мы выбираем лучшее, интегрируем созданные ими технологии в свою компанию и предлагаем рынку. Это выгодно и нам, и им, ведь "Цифра" - большая, серьезная компания, имеющая амбиции международного игрока в своей области. Мы не классический венчурный инвестор, который вложил деньги и ждет. Мы инвестируем в технологию и продолжаем ее совместно внедрять и совершенствовать, становимся единой компанией.

Ранее вы заявляли, что "Цифра" будет инвестировать в стартапы. Но, как я понимаю, вы приобрели вполне серьезные, состоявшиеся компании, вложив в них около трех миллиардов рублей?

Игорь Богачев: Объективно говоря, сама "Цифра" - это тоже стартап. Потому что в мире этот термин применяется к компаниям, развивающимся на частные инвестиции и имеющим оборот менее 100 миллионов долларов. Стартап - это не три студента, которые делают мобильное приложение. Это компания, которая растет, ищет свою операционную бизнес-модель, создает новые продукты и не является публичной. Например, известная компания Robert Bosch в Германии считается средним бизнесом. Ну а мы чем отличаемся? Мы тоже находимся в стадии активного роста.