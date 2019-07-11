Челябинск ждет масштабная ревизия всех подземных переходов. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям дано поручение проверить их арендаторов, определить, насколько целесообразна сама аренда, и подготовить акты о техническом состоянии каждого сооружения.

- Это связано с постоянными жалобами на состояние переходов, - пояснила на аппаратном совещании в мэрии временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова. - В каждом случае будем принимать решение о целесообразности аренды и при необходимости расторгать договоры по соглашению сторон либо через суд.

Подобной ревизии в Челябинске не делали очень давно. А подтолкнул к ней, как водится, скандал. Точнее некрасивая ситуация, сложившаяся вокруг подземных переходов в самом сердце города - на площади Революции, в какой-то сотне метров от здания мэрии. Речь идет о двух объектах общей площадью почти 2,7 тысячи квадратных метров. Как выяснилось, арендует их частная фирма с уставным капиталом десять тысяч рублей и одним "среднесписочным" сотрудником. Компания собирает деньги с владельцев расположенных под землей торговых киосков и магазинов, вносит за это в бюджет символическую арендную плату. А реконструкцией пришедших в упадок сооружений предлагает заниматься самой мэрии. Только в этом году бюджет потратит на эти цели более восьми миллионов рублей - арифметика явно не в пользу налогоплательщиков.

Да и что это за арифметика, когда "делимое" в виде прибыли бюджета от аренды муниципального имущества оказывается меньше "частного" - результата этого деления, оседающего на счетах ООО? На этот казус обратили внимание в УФАС региона. В ведомстве пришли к выводу, что после передачи центральных переходов "под опеку" муниципальному автономному учреждению (МАУ) "Кировка", а затем такому же муниципальному учреждению "Горсад имени А.С. Пушкина" отношения между арендаторами и чиновниками стали отнюдь не прозрачными.

По закону автономные учреждения создаются для работы в строго определенных сферах - науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации и некоторых других. В нашем случае МАУ создано… при управлении культуры, а значит, обязано использовать вверенное ей имущество для организации культурно-просветительской деятельности. Но о каком культпросвете можно говорить в переходах? Разве что об уличных музыкантах, собирающих мелочь в шляпы…

Видимо, чтобы избежать этого вопроса, в устав "Кировки", а затем и "Горсада имени А.С.Пушкина" с разрешения чиновников включили непрофильную деятельность - сдачу имущества в наем, по сути, наделив МАУ полномочиями органа местного самоуправления, что по закону о защите конкуренции строжайше запрещено ("РГ" рассказывала об этом в материале "Кто танцует Кировку" 18.11. 2018 года). В результате такой самодеятельности для индивидуальных предпринимателей создавались различные условия конкуренции, считают в УФАС. А в апреле прошлого года "Горсад имени А.С. Пушкина" пошел еще дальше и с разрешения мэрии передал подземные переходы некоему ООО "Лоция". Договор заключили без проведения торгов и сразу на четыре года и 11 месяцев.

- Имущество передано в аренду в порядке муниципальной преференции с установленной арендной платой в размере 94,1 тысячи рублей в месяц, - сообщила заместитель руководителя УФАС региона Наталья Сапрыкина. - При этом какого-либо нормативно-правового обоснования о предоставлении такой преференции при рассмотрении дела об антимонопольном нарушении стороны так и не представили.

Зато доходы МАУ "Горсад имени А. С. Пушкина", а следовательно, и городской казны от аренды торговцами площадей в переходах после заключения странного договора с ООО резко сократились. По данным УФАС, в 2016 году отчисления составляли 12,2 миллиона рублей, в 2017-м - 10,4 миллиона, а в 2018 году - только 4,1 миллиона рублей (по состоянию на 14.09.2018). Вероятно, эти деньги город получил в первые четыре месяца года - до заключения договора с частниками.

Сейчас переходы находятся в плачевном состоянии. Долгожданный ремонт начали только в июне. Причем в ходе последней инспекции с участием журналистов выяснилось, что снятые мраморные плиты новыми заменять не будут - стены решили просто оштукатурить ввиду сильно урезанной сметы. И это, пожалуй, самый неприятный сюрприз для горожан. Ведь то, что раньше старались сделать красиво и на века, нынче ремонтируют по принципу "и так сойдет" из-за выпавших при странных обстоятельствах доходов.

Чем же закончилась эта история? В конце прошлого года УФАС региона предупредило управление культуры о том, что внесение в устав подведомственного ему МАУ несоответствующих ему функций органа местного самоуправления является грубым нарушением закона о защите конкуренции. И потребовало избавиться от непрофильного имущества, возвратив подземные переходы на площади Революции из оперативного управления.

Управление культуры направило соответствующее ходатайство в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии. К ответственности привлекли теперь уже бывшего начальника управления культуры, в адрес которого направлено уведомление о возбуждении административного дела по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ "Об ограничении конкуренции органами местного самоуправления". Если вина чиновника будет доказана, то ему грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.