В Челябинске ветеринар спас детеныша леопарда

В Челябинске ветеринар спас маленького леопарда, от которого отказалась мама. Малыш был сильно истощен и едва не стал жертвой разъяренной самки.

Известному в Челябинской области зоозащитнику и ветеринару Карену Даллакяну привезли нового пациента - котенка леопарда. Как рассказал создатель приюта для животных на своей странице в Instagram, из-за гормонального сбоя самка, живущая в передвижном зоопарке, отказалась кормить своих детенышей. Одного спасти и вовсе не удалось - роженица просто загрызла его. Малышку, названную Евой, к счастью удалось отбить. В приют она попала сильно ослабленная - из-за истощения с трудом поднимала голову.

Сейчас котенок находится под опекой Карена Даллакяна. Он заменил маленькому леопарду мать - как рассказал ветеринар в интервью "Первому каналу", Ева настолько привыкла к его запаху, что другим сотрудникам приюта приходится брать его халат, чтобы накормить подопечную. "Молочной мамой" котенку стала карликовая коза Мила - ее купили специально для того, чтобы выкармливать подкидышей. Ее первенец, косуля Гриша, попавший в приют в 2015 году, до сих пор живет в вольере по соседству.

Заботятся о Еве, как о самом настоящем ребенке - кормят через каждые два часа, в том числе и ночью. Для этого приходится ставить будильник. С Кареном леопард практически не расстается - ветеринар носит котенка с собой в коробке. Сейчас Ева уже немного окрепла и пьет молоко из детской бутылочки, а вот в первый день малышка даже не могла сама есть - ее кормили через зонд. Пять дней назад леопард едва помещался в ладошке - а сейчас уже пытается ползать по своему названному отцу.

Ева - первая девочка среди спасенных Кареном хищников. Первым был тигренок Жорик - в 2009 году он также попал в приют из передвижного зоопарка. Куриная кость проткнула ему челюсть. Тигренка прооперировали, выходили и отправили в заповедник в Хабаровский край - для этого пришлось собирать деньги всей Челябинской областью, чтобы выкупить страдальца у зоопарка. То же самое Карен Даллакян хочет сделать сейчас с Евой - выкупить и поселить на время в приюте. Чтобы быть точно уверенным, что после вступления в силу запрета на передвижные зоопарки леопард окажется в надежных руках.

Ева - не единственная подопечная приюта. Сейчас в нем выхаживают еще одного обитателя передвижного зоопарка - тигренка Гектора. Как писала "РГ", 20-летний юноша попытался украсть малыша из клетки. Мать детеныша, амурская тигрица, вцепилась похитителю в руку. Сотрудникам зоопарка с трудом удалось отбить вора. При этом тигренок тоже пострадал. Сейчас Гектор находится под присмотром Карена Даллакяна, пытается подружиться с местным котом и, как написал ветеринар в Instagram, стоически переносит даже самые болезненные уколы.