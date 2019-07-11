Какое мороженое самое вкусное? Эксперты отвечают однозначно: натуральное - то, что делают без консервантов, красителей, заменителей и усилителей вкуса.

Недавно специалисты из Роскачества объясняли, как выбирать лакомство. Согласно ГОСТу, в составе мороженого должны быть лишь молоко, сливки, сливочное масло, сахар и яйца. Стандарт допускает использование натуральных стабилизаторов и загустителей - без них продукт не будет держать форму.

А вчера, 10 июля, на Иннопроме, на площадке стенда Свердловской области, прошел региональный этап Всероссийского конкурса "100 лучших товаров". Лучшим производителем молока и мороженого признано АО "Ирбитский молочный завод".

Секрет успеха объясняется просто: рецепты проверены временем, ингредиенты - натуральные.

- Мы до сих пор делаем мороженое по технологии советской эпохи - так, как было прописано в старых ГОСТах, - говорит начальник лаборатории ИМЗ Людмила Боталова. - Конечно, наполнители у нас современные, но основа - из той эпохи. Наше мороженое - это молоко, сливки, сахар и натуральные стабилизаторы, позволяющие держать объем.

Два года назад на предприятии основательно модернизировали производство: установили полностью автоматическую итальянскую линию.

- Мы специально ездили в Италию, в Бергамо, - рассказывает начальник отдела продаж Галина Коновалова. - Выбрали одного из мировых лидеров по производству оборудования, посмотрели технологию. Решили, что сможем на той же линии использовать исключительно натуральные ингредиенты, повысив качество продукта и объемы производства. Фактически, у нас сейчас итальянское gelato (пломбир), только полностью натуральное.

- Дело не только во вкусе, но и в микробиологических показателях, - объясняет Людмила Боталова. - Мы сейчас проходим испытания, чтобы увеличить срок годности мороженого до одного года. В ГОСТе этот параметр не прописан, производитель устанавливает его самостоятельно.

Кстати, на ближайшие выходные свердловские метеорологи предрекают уральцам тридцатиградусную жару, а значит, спрос на мороженое существенно вырастет.

- Все хорошо в меру, - говорит заместитель генерального директора Ирбитского молочного завода Наталья Хоробрых. - Если не объедаться мороженым, то и вреда для фигуры не будет. Зато настроение улучшится - от сладкого же вырабатывается гормон счастья.

Медики согласны: мороженое помогает бороться с депрессией. Кроме того, в продукте из натуральных ингредиентов есть и антиоксиданты, и биотики, которые нормализуют микрофлору кишечника и укрепляют иммунную систему всего организма. Врачи лишь призывают быть аккуратнее с лакомством в жаркую погоду: ледяное мороженое во время зноя - стресс для организма, особенно если съесть его быстро. Есть риск переохладить верхние дыхательные пути и заболеть, поэтому лучше подождать, когда мороженое чуть подтает.

По материалам пресс-службы АО "Ирбитский молочный завод"