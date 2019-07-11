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11.07.2019 09:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени прооперировали ребенка с удвоением пищевода

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Тюменской области Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Тюменской области
Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Тюменской области

Маленькую девочку с редкой врожденной патологией - удвоением пищевода - прооперировали тюменские хирурги.

"Лечение выполнено по малоинвазивной, щадящей методике. Уже вечером в день операции девятимесячная малышка смогла есть, а на пятый день вместе с мамой отправилась домой", - рассказала Анастасия Дембицкая, представитель пресс-службы ГБУЗ ТО "ОКБ №2" .

По словам матери ребенка, во время беременности дочка развивалась нормально, роды тоже прошли благополучно. Патологию обнаружили во время планового медицинского осмотра в поликлинике, когда новорожденной был всего месяц: на УЗИ брюшной полости врачи заметили кистозное образование диаметром менее сантиметра.

Для уточнения диагноза ребенка направили к гастроэнтерологу и онкологу: по их линии все оказалось в порядке, но образование продолжало расти и доктора порекомендовали обратиться к детским хирургам.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Точный диагноз - инфрадиафрагмальное кистозное удвоение кардиального отдела пищевода - врачи областной клинической больницы поставили с помощью компьютерной томографии с применением контрастирующего вещества. Вывод: у девочки редчайшее заболевание. Профессор Юрий Соколов - завкафедрой детской хирургии Российской медицинской академии и эксперт в области патологий пищеварительного тракта - за десять лет практики всего дважды видел подобную аномалию.

Было решено оперировать.

"Хирурги лапароскопически удалили аномальный пищевод, без повреждения основного пищевода через несколько небольших проколов в брюшной стенке. Следы от них были едва заметны в день выписки из стационара, а со временем исчезнут полностью", - рассказали в медучреждении.

Операция малышки потребовала особой подготовки и со стороны анестезиологов-реаниматологов - был риск большой кровопотери.

"К каждой операции, даже по поводу банальной грыжи, готовимся как к самой тяжелой. Риск осложнений есть всегда. В случае с девочкой для предотвращения кровотечения провели предварительную медикаментозную подготовку, использовали специальные препараты во время самой операции", - говорит врач анестезиолог-реаниматолог Екатерина Бушуева.

Мама маленькой пациентки говорит, что сейчас она полностью здорова. "Раньше была вероятность того, что по мере роста возникнут проблемы с дыханием и пищеварением. Теперь дочке ничто не угрожает", - поделилась женщина.

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