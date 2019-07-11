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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заманят срубом

В Зауралье ввели беспрецедентные льготы на строительство индивидуального жилья
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 150(7908)
В Курганской области вступил в силу закон, разрешающий жителям приобрести древесину на строительство дома по льготной цене. Правда, льготы распространяются не на всех, а только на многодетные, молодые семьи и тех, кто остался без своего угла в результате пожара, наводнения и других чрезвычайных происшествий.

Как рассказал врио директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов, ведомство заключило соглашение с арендаторами лесных участков, по которому льготники могут купить на выбор пиломатериалы или готовые домокомплекты. Брус и доски предоставляются по 7 тысяч рублей за куб, а домокомплект (дом плюс баня) стоит 105 тысяч, что в 3-4 раза ниже рыночной цены. Всего изготовят сто таких комплектов.

По замыслу региональных властей, меры направлены на то, чтобы удержать в Зауралье молодежь и улучшить демографическую ситуацию

Кроме того, региональным законом установлена очередность на право заключения договоров на заготовку на корню древесины, пригодной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В первых рядах списка - опять-таки пострадавшие от стихии, многодетные и молодые семьи, жители сельской местности, а также члены казачьих обществ.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Важно, что зауральцы могут получить не только материал, но и землю под строительство, причем не где-нибудь на задворках цивилизации, а в областном центре. Здесь список льготников шире - в него включены еще педагоги и медработники. По словам гендиректора Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) Ильи Васильева, администрация Кургана намерена передать в распоряжение КИЖК 50 гектаров в Заозерном микрорайоне. Землю размежуют на участки по 10-15 соток, из них 70 процентов отдадут под индивидуальную застройку, то есть жители сами смогут возвести дома по утвержденным типовым проектам. На остальной площади будет строить корпорация и предложит льготникам уже готовое жилье. К каждому дому подведут электричество и газ, проложат внутри микрорайона грунтовые дороги. Если в течение пяти лет арендаторы дома построят, они смогут выкупить участки по сниженной цене. Если же земля будет простаивать, то договор расторгнут, участок изымут, да еще и заставят возместить часть полученных льгот.

Все эти меры, по замыслу региональных властей, направлены в первую очередь на то, чтобы удержать в Зауралье молодежь и улучшить демографическую ситуацию. Ну и, безусловно, поднять темпы жилищного строительства. Частные дома в Курганской области очень востребованы. Например, в этом году планируется сдать 225 тысяч квадратных метров жилья. За пять месяцев введено в эксплуатацию 91,6 тысячи квадратов, из них лишь 17 тысяч - многоквартирные дома, остальное - ИЖС. На последующие годы планы больше: в 2020 году в регионе намерены построить уже 230 тысяч квадратных метров, а в 2022 году выйти на показатель 357 тысяч.

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