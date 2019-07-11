По результатам проверки элитных бутиков, расположенных в торговом центре премиум-класса в Екатеринбурге, сотрудники таможенной службы изъяли со склада и с витрин более 700 предметов одежды, обуви, аксессуаров. На люксовые вещи всемирно известных брендов владельцы магазинов не смогли предоставить необходимые документы. Как они попали на прилавок, сейчас выясняют правоохранители.

Среди любителей одежды мировых брендов тут же поползли слухи, что под крышей уральских элитных бутиков продавался банальный контрафакт, произведенный не в Италии и Франции, а где-нибудь в подвале. Подобный скандал уже переживал один из крупнейших в Москве торговых центров класса люкс. Известная актриса купила там сумку за 140 тысяч рублей от Дольче и Габбана, а на следующий день в соцсети обвинила магазин в том, что ей продали "фейк". Дескать, товар с дефектом и не представлен в коллекции бренда. Для выяснения истины пришлось подключаться итальянской стороне. Представители компании в Милане подтвердили, что являются официальными поставщиками товаров в этот российский ТЦ, дорогущую сумочку с браком заменили на новую и подчеркнули: это их товар.

Обвинять в клевете скандальную клиентку торговый центр не стал: к чему разбрасываться покупателями. У магазинов премиум-класса их круг и так невелик - не каждый может себе позволить вкладывать сотни тысяч в одежду. Здесь ценен индивидуальный подход.

Специалисты склоняются к тому, что товары подлинные: так качественно контрафакт все же не делают. Вопросы вызывает законность их ввоза в Россию

В екатеринбургском ТЦ, несмотря на резонанс, который произвела проверка, не то что предположения, но и сам факт комментировать не хотят. Разъяснения мы получили в Уральском таможенном управлении.

- Экспертиза на подлинность и соответствие указанным брендам продлится примерно месяц. Но специалисты уже сейчас, без детальных исследований, склоняются к тому, что товары подлинные. Так качественно контрафакт все же не делают, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь ведомства Юлия Швыдченко. - Вопросы вызывает законность поставки товара в Россию. Владельцу дали время для сбора сведений о ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он предоставил документы не на все изделия: на 709 товаров таких документов не оказалось.

В магазины премиум-сегмента поставка товара организована особым образом. Здесь массовые оптовые поступления неприемлемы. Все осуществляется, как говорится, в ручном режиме. На закупки за границу ездят специально обученные для подбора ассортимента люди - байеры. Они определяют, что из новых коллекций будет закупаться, каков размерный ряд. Затем между представителями бренда и владельцами магазина заключаются соглашения, и только потом товар отправляется в Россию, где проходит все необходимые таможенные процедуры. Сбой может произойти только в том случае, если байер решит привезти на продажу вещи сам, в чемодане.

По закону при пересечении российской границы человек обязан декларировать покупки, в сумме превышающие по стоимости 10 тысяч долларов. Меньшее пошлиной не облагается. Так что чемоданный люкс торговым компаниям обходится дешевле массового.

Какими путями изъятые элитные вещи добрались до Екатеринбурга, неизвестно. В таможенном управлении даже предполагают, что владельцы магазинов еще найдут недостающие документы или могут заново задекларировать товар и свободно его продавать. Если этого не произойдет, судьбу люкса будет решать суд.

Между тем

Недавно мобильная группа Челябинской таможни пресекла попытку ввоза в регион 19 тонн контрафактной одежды. Автомобиль с товарами народного потребления следовал из Республики Кыргызстан и был остановлен вблизи КПП "Троицк". В машине таможенники обнаружили более 8 тысяч единиц контрафактной одежды: спортивные костюмы, обувь, носки, футболки, шорты известных брендов Gucci, Calvin Klein, Adidas и других. Партия подделок направлялась в Пермь для продажи. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 12 миллионов рублей. Товар изъят и передан в полицию Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака).