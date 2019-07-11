Новости

В Перми дети отравились хлором в бассейне 08:50
В психинтернате Хабаровского края отравились более 200 подопечных 08:29
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык 08:28
"ПСЖ" готов продать Неймара за 150 миллионов евро 08:23
В Новосибирске при пожаре погибли трое детей 08:09
В Амуре у Комсомольска утонула девочка 07:48
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN 07:46
Ученые обнаружили новый признак развития аутизма 07:42
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области 07:30
Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ завершился аварией 06:56
В Москве установилась соответствующая концу августа погода 06:14
Рябков: В военных учениях в Венесуэле нет скрытых сигналов 05:54
В конгрессе США заговорили о санкциях против Саудовской Аравии 05:44
Во Владивостоке впервые выступит французский пианист Люка Дебарг 05:41
Штрафы за кормление голубей в Магадане признаны незаконными 05:15
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары 04:46
Гигантский британский авианосец дал течь во время испытаний 04:43
Американцы доставят на МКС четыре новые солнечные батареи 04:13
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции 04:08
Древнейший в Евразии человеческий череп обнаружен в Греции 03:30
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана 03:30
На Сахалине обнаружили опасные сосиски из Москвы 03:01
Тело пропавшей американки найдено на острове Крит в бункере 02:30
Почти 20 человек пострадали из-за града в Италии 02:17
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II 01:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 08:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гуччи без документов

Проверка элитных бутиков в торговом центре премиум-класса в Екатеринбурге закончилась скандалом
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 150(7908)
По результатам проверки элитных бутиков, расположенных в торговом центре премиум-класса в Екатеринбурге, сотрудники таможенной службы изъяли со склада и с витрин более 700 предметов одежды, обуви, аксессуаров. На люксовые вещи всемирно известных брендов владельцы магазинов не смогли предоставить необходимые документы. Как они попали на прилавок, сейчас выясняют правоохранители.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Только манекены не ощущают разницы между качественной одеждой и грубой подделкой. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Только манекены не ощущают разницы между качественной одеждой и грубой подделкой. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Среди любителей одежды мировых брендов тут же поползли слухи, что под крышей уральских элитных бутиков продавался банальный контрафакт, произведенный не в Италии и Франции, а где-нибудь в подвале. Подобный скандал уже переживал один из крупнейших в Москве торговых центров класса люкс. Известная актриса купила там сумку за 140 тысяч рублей от Дольче и Габбана, а на следующий день в соцсети обвинила магазин в том, что ей продали "фейк". Дескать, товар с дефектом и не представлен в коллекции бренда. Для выяснения истины пришлось подключаться итальянской стороне. Представители компании в Милане подтвердили, что являются официальными поставщиками товаров в этот российский ТЦ, дорогущую сумочку с браком заменили на новую и подчеркнули: это их товар.

Обвинять в клевете скандальную клиентку торговый центр не стал: к чему разбрасываться покупателями. У магазинов премиум-класса их круг и так невелик - не каждый может себе позволить вкладывать сотни тысяч в одежду. Здесь ценен индивидуальный подход.

Специалисты склоняются к тому, что товары подлинные: так качественно контрафакт все же не делают. Вопросы вызывает законность их ввоза в Россию

В екатеринбургском ТЦ, несмотря на резонанс, который произвела проверка, не то что предположения, но и сам факт комментировать не хотят. Разъяснения мы получили в Уральском таможенном управлении.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Обувь и табак выведут из зоны теневого рынка

- Экспертиза на подлинность и соответствие указанным брендам продлится примерно месяц. Но специалисты уже сейчас, без детальных исследований, склоняются к тому, что товары подлинные. Так качественно контрафакт все же не делают, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь ведомства Юлия Швыдченко. - Вопросы вызывает законность поставки товара в Россию. Владельцу дали время для сбора сведений о ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он предоставил документы не на все изделия: на 709 товаров таких документов не оказалось.

В магазины премиум-сегмента поставка товара организована особым образом. Здесь массовые оптовые поступления неприемлемы. Все осуществляется, как говорится, в ручном режиме. На закупки за границу ездят специально обученные для подбора ассортимента люди - байеры. Они определяют, что из новых коллекций будет закупаться, каков размерный ряд. Затем между представителями бренда и владельцами магазина заключаются соглашения, и только потом товар отправляется в Россию, где проходит все необходимые таможенные процедуры. Сбой может произойти только в том случае, если байер решит привезти на продажу вещи сам, в чемодане.

По закону при пересечении российской границы человек обязан декларировать покупки, в сумме превышающие по стоимости 10 тысяч долларов. Меньшее пошлиной не облагается. Так что чемоданный люкс торговым компаниям обходится дешевле массового.

Какими путями изъятые элитные вещи добрались до Екатеринбурга, неизвестно. В таможенном управлении даже предполагают, что владельцы магазинов еще найдут недостающие документы или могут заново задекларировать товар и свободно его продавать. Если этого не произойдет, судьбу люкса будет решать суд.

Между тем

Недавно мобильная группа Челябинской таможни пресекла попытку ввоза в регион 19 тонн контрафактной одежды. Автомобиль с товарами народного потребления следовал из Республики Кыргызстан и был остановлен вблизи КПП "Троицк". В машине таможенники обнаружили более 8 тысяч единиц контрафактной одежды: спортивные костюмы, обувь, носки, футболки, шорты известных брендов Gucci, Calvin Klein, Adidas и других. Партия подделок направлялась в Пермь для продажи. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 12 миллионов рублей. Товар изъят и передан в полицию Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака).

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рубль резко вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики
Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ завершился аварией
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Спикер кнессета: Украина планирует перенести посольство в Иерусалим