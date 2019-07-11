Среди любителей одежды мировых брендов тут же поползли слухи, что под крышей уральских элитных бутиков продавался банальный контрафакт, произведенный не в Италии и Франции, а где-нибудь в подвале. Подобный скандал уже переживал один из крупнейших в Москве торговых центров класса люкс. Известная актриса купила там сумку за 140 тысяч рублей от Дольче и Габбана, а на следующий день в соцсети обвинила магазин в том, что ей продали "фейк". Дескать, товар с дефектом и не представлен в коллекции бренда. Для выяснения истины пришлось подключаться итальянской стороне. Представители компании в Милане подтвердили, что являются официальными поставщиками товаров в этот российский ТЦ, дорогущую сумочку с браком заменили на новую и подчеркнули: это их товар.
Обвинять в клевете скандальную клиентку торговый центр не стал: к чему разбрасываться покупателями. У магазинов премиум-класса их круг и так невелик - не каждый может себе позволить вкладывать сотни тысяч в одежду. Здесь ценен индивидуальный подход.
В екатеринбургском ТЦ, несмотря на резонанс, который произвела проверка, не то что предположения, но и сам факт комментировать не хотят. Разъяснения мы получили в Уральском таможенном управлении.
- Экспертиза на подлинность и соответствие указанным брендам продлится примерно месяц. Но специалисты уже сейчас, без детальных исследований, склоняются к тому, что товары подлинные. Так качественно контрафакт все же не делают, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь ведомства Юлия Швыдченко. - Вопросы вызывает законность поставки товара в Россию. Владельцу дали время для сбора сведений о ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он предоставил документы не на все изделия: на 709 товаров таких документов не оказалось.
В магазины премиум-сегмента поставка товара организована особым образом. Здесь массовые оптовые поступления неприемлемы. Все осуществляется, как говорится, в ручном режиме. На закупки за границу ездят специально обученные для подбора ассортимента люди - байеры. Они определяют, что из новых коллекций будет закупаться, каков размерный ряд. Затем между представителями бренда и владельцами магазина заключаются соглашения, и только потом товар отправляется в Россию, где проходит все необходимые таможенные процедуры. Сбой может произойти только в том случае, если байер решит привезти на продажу вещи сам, в чемодане.
По закону при пересечении российской границы человек обязан декларировать покупки, в сумме превышающие по стоимости 10 тысяч долларов. Меньшее пошлиной не облагается. Так что чемоданный люкс торговым компаниям обходится дешевле массового.
Какими путями изъятые элитные вещи добрались до Екатеринбурга, неизвестно. В таможенном управлении даже предполагают, что владельцы магазинов еще найдут недостающие документы или могут заново задекларировать товар и свободно его продавать. Если этого не произойдет, судьбу люкса будет решать суд.
Недавно мобильная группа Челябинской таможни пресекла попытку ввоза в регион 19 тонн контрафактной одежды. Автомобиль с товарами народного потребления следовал из Республики Кыргызстан и был остановлен вблизи КПП "Троицк". В машине таможенники обнаружили более 8 тысяч единиц контрафактной одежды: спортивные костюмы, обувь, носки, футболки, шорты известных брендов Gucci, Calvin Klein, Adidas и других. Партия подделок направлялась в Пермь для продажи. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 12 миллионов рублей. Товар изъят и передан в полицию Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака).