Выдающиеся уральские инженеры стали лауреатами премии имени Черепановых

По многолетней традиции награждение состоялось там, где можно было наглядно увидеть заслуги многих лауреатов (например, в виде образцов промышленной продукции) - на "Иннопроме-2019".

- Инженерная деятельность сегодня относится к области общенациональных стратегических интересов страны и региона. Это основа коренной модернизации всех сфер жизни, - подчеркнул первый вице-губернатор Алексей Орлов и напомнил, как звучит девиз, высеченный на медалях: "Во благо Отечества".

Организаторы премии - Уральское отделение Российской инженерной академии и региональный общественный фонд имени Черепановых. Главная цель престижной награды - поощрить людей, укрепляющих производственный потенциал и индустриальную мощь региона и тем самым повысить престиж инженерного труда. Лучших руководителей и авторов перспективных инженерных и научно-технических разработок в области металлургии, машиностроения, химической промышленности и других отраслей ежегодно оценивает строгая конкурсная комиссия. В ее составе - представители уральских отделений Российской академии наук и Российской инженерной академии, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и других авторитетных организаций.

- Благодаря вашей изобретательской инициативе, профессионализму и творческому поиску Свердловская область является одним из регионов-лидеров инновационного развития и внедрения самых передовых технологий. Ваши технологические разработки способствуют повышению эффективности производственных процессов, приносят колоссальный экономический эффект, способствуют росту производительности труда и повышению качества выпускаемой продукции, снижению производственных затрат, - отметил Алексей Орлов.

Бытует мнение, что стать лауреатом премии имени Черепановых можно только на склоне лет. Церемония награждения развеяла миф о седобородых инженерах, добившихся признания. Все участники торжественного мероприятия были, что называется, "в самом расцвете сил", энергичны и уверены в себе.

Самому молодому из лауреатов всего 42 года. Однако за девять лет работы в ОАО "Ураласбест" Алексей Иванников прошел путь от слесаря-ремонтника до главного инженера завода по производству теплоизоляционных материалов. Горный инженер по образованию получил премию за "совершенствование и модернизацию технологии производства, снижение энерго- и ресурсозатрат выпускаемой продукции - теплоизоляционных материалов с новыми потребительскими свойствами". Другими словами, за это время линейка продукции из минеральной ваты была расширена с 21 до 105 видов.

Так, предприятие освоило выпуск тепло-звуко-, пожароизоляционных плит для систем огнезащиты железобетонных конструкций, теплоизоляцию "Экофасад" со сниженным весом, но сохранением всех необходимых характеристик, и даже теплую облицовку "мокрых фасадов с криволинейной поверхностью".

Причем "инженерная мысль" все время находится в движении - только так можно успешно модернизировать действующее оборудование, совершенствовать технологию производства и ремонта, восстанавливать отдельные узлы или создавать их заново. В итоге было запущено оборудование для раздельного дозирования обеспыливающей и гидрофобизирующей эмульсий. Это позволило варьировать их содержание в готовой продукции - и таким образом снизить расход. Поиск нового сырья, например, увенчался находкой более дешевого раскислителя - известняка.

На ТИМе не прекращается работа по импортозамещению. В результате часть импортного кокса уже заменена отечественным, а запчасти для оборудования успешно освоило дочернее предприятие ООО "АРМ". Условия труда работников улучшились после реконструкции трубопроводов и фильтров системы возврата отходов - пыли в воздухе стало меньше. А в прошлом году завод порадовал своих новых потребителей - овощеводов.

- Запускаем на рынок новый продукт - кубики и маты из гидропонного субстрата для выращивания тепличный огурцов и томатов. Это мировая разработка, сейчас такой субстрат производится и другими компаниями. Наша задача - выдержать конкуренцию, то есть предложить лучшие инженерные решения, технологии, чтобы добиться высокого качества при снижении себестоимости, - рассказал "РГ" Алексей Иванников.

На вручении премии Иванников, по его словам, волновался, хотя его пришли поддержать супруга и многие коллеги. Но признался, что одновременно испытывал гордость за звание инженера, за работу всего предприятия. "Это не только моя премия, но и заслуга 56 наших инженерно-технических руководителей, всего коллектива, которым я руковожу", - подчеркнул он.