Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

В Счетной палате напомнили, что перечень дорогостоящих машин ежегодно формирует и размещает на своем сайте Минпромторг России. Но в нем аудиторы не нашли таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС LimousineL и Bugatti Veyron Grand Sport. А для некоторых "списочных" машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска, отмечают в Счетной палате.

По мнению аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, необходимо совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. "Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов", - приводятся слова Сергея Штогрина в сообщении Счетной палаты.

Владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог в двойном размере действует для машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей.