Сенаторы изучат технологии "моральных войн"

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России в ближайшие месяцы намерена изучить попытки вмешательства во внутренние дела страны посредством дискредитации православия и традиционных моральных ценностей россиян.

В феврале прошлого года в своем ежегодном докладе комиссия указала десять направлений вмешательства извне в дела России и в их числе - "дискредитацию РПЦ и разжигание межрелигиозной розни". "Наши оппоненты собираются активно разрабатывать тему православия, стремясь вести работу по дискредитации РПЦ и вообще православия как такового и действовать не только вдали от нас, вокруг нас, но и внутри страны предпринимать определенные усилия на эту тему", - заявил в четверг на заседании комиссии ее председатель Андрей Климов. "Мы рассматриваем это как часть большой системы сдерживания России", - добавил он. По мнению сенатора, случайные, казалось бы, события, создающие негативный фон вокруг православия, на самом деле являются проявлением "мозаичных технологий", т.е. частью продуманного плана.

Один из примеров - ситуация в Грузии, считает Климов, которая накалилась в период проведения в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия. Как рассказал присутствовавший на заседании президент МАП Сергей Гаврилов, Грузия два года добивалась права принять у себя форум, но после случившегося даже не извинилась перед членами ассамблеи за срыв ее работы.

Временная комиссия СФ намерена тщательно проанализировать этот и другие конфликты, так или иначе связанные с темой православия. Андрей Климов предложил внести в проект решения комиссии пункт о проведении "во второй половине года широкого круглого стола с участием нашей делегации в МАП, представителей духовенства, ученых, общественности на эту серьезную большую тему".

Одно из направлений внешнего вмешательства в дела России - попытки дискредитации РПЦ

Сергей Гаврилов поддержал инициативу и выразил готовность посодействовать в приглашении на это мероприятие "ведущих зарубежных экспертов и депутатов, которые могли бы честно и откровенно рассказать о происходящем". "У нас есть немало экспертов, которые могут засвидетельствовать о росте агрессивных действий псевдорелигиозных сект и культов, направляемых и финансируемых из-за рубежа на территории нашей страны", - сказал он. По словам Гаврилова, "расколы, которые инициируются на Украине и которые во многом копируются в Грузии, являются начальным звеном, чтобы перенести эти конфликты в Россию с тем, чтобы поставить под угрозу ее целостность, ее суверенитет, духовную безопасность и сохранение поступательного развития на основе ее традиционных духовно-нравственных ценностей и на основе конституционных прав граждан".

Сенаторы готовы рассматривать тему дискредитации православия в более широком контексте, заявил Андрей Климов. "Может быть, нам имеет смысл включить в план, если успеем - на сентябрь-октябрь, может быть, на ноябрь отдельную тему - моральные войны", - предложил он.

Подводя итоги заседания, сенатор также подчеркнул, что раскол вносится сегодня не только в православие, но также и в другие конфессии - ислам и буддизм. "Речь не идет о каком-то исключительном отношении к одной из религиозных конфессий, все под атакой", - подчеркнул Климов.