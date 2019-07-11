Сеул выступил категорически против помощи Японии в случае войны с КНДР

Министерство обороны Республики Корея (РК) заявило, что в случае войны против КНДР японским войскам не будет позволено находиться на территории Корейского полуострова, даже если они попытаются прибыть с целью оказания помощи Сеулу и будут находиться под командованием ООН. Таким образом военное ведомство РК прокомментировало появившиеся в СМИ слухи о том, что США могут добиться включения Японии в число стран, которые будут оказывать помощь и поддержку, в том числе направлением боевых подразделений, в случае вооружённого конфликта на Корейском полуострове.

10 июля в южнокорейских СМИ появились публикации, которые взбудоражили местную общественность, ещё больше подогрев и без того бушующие в стране антияпонские настроения. Поводом для этого стал опубликованный ежегодный документ, в котором описываются статус и задачи военного контингента США в Республике Корея. Если говорить точнее, то шумиху спровоцировали пояснения по поводу действий Командования войсками ООН в Корее.

Данные силы были созданы после Корейской войны, завершившейся в 1953 году, в ходе которой войска ООН воевали на стороне Юга. Силы ООН в Корее возглавляет командующий Контингентом США в РК, а потому там все находится под контролем США. Именно силы ООН, а не Южная Корея контролируют межкорейскую границу со стороны Юга по итогам Корейской войны. "Командование войсками ООН в Корее продолжает гарантировать поддержку и прибытие войск через Японию, которые будут необходимы в случае возникновения кризиса в регионе", - говорится в документе.

Как указали в Южной Корее, подобная формулировка означает, что в случае войны, где в качестве противника подразумевается почти исключительно Северная Корея, в конфликте могут принять участие и Силы самообороны Японии.

Масло в огонь подлили всплывшие недавно факты, согласно которым, как выяснилось, США в состав офицеров связи Контингента войск ООН в Корее, помимо согласованных и утверждённых ранее представителей 18 стран, включили и офицера из Германии, не согласовав все с Сеулом. Минобороны Южной Кореи, как теперь стало известно, категорически выступило против таких "вольностей", что заставило США отказаться от присутствия представителя Германии. Корейцам не понравились не столько сами немцы, сколько та свобода, с которой Вашингтон стал решать, военные из чьих стран будут находиться на территории Южной Кореи. В настоящий момент в случае войны в Корее контингенту ООН, согласно договоренностям, будут оказывать помощь, помимо самих США и Южной Кореи, еще Австралия, Бельгия, Канада, Колумбия, Дания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, ЮАР, Таиланд, Турция и Великобритания. Корейцев же волнует, чтобы в составе этих сил не оказалось японцев, в отношении военных которых в Стране утренней свежести сильны негативные воспоминания, связанные с периодом, когда Япония оккупировала Корейский полуостров (1910-1945 гг.).

После начала шумихи в прессе представитель Командования войсками ООН выступил с заявлением, в котором сказал, что никто не планирует звать японских солдат в Корею в случае войны, а проблема якобы заключается в неточном переводе и интерпретации соответствующих частей вышедшего документа.

Однако это корейцев не особо успокоило. Политологи и эксперты сразу же вспомнили, что США в последнее время активно намекают Сеулу на целесообразность включения Японии в состав потенциальной военной коалиции. Всплыл уже и упомянутый эпизод с офицером связи из Германии. По мнению специалистов, США всячески потакают активизации военной роли Японии в регионе в целях сдерживания Китая, КНДР, а также в некоторой степени и России. В общем, как считают в Южной Корее, "нет дыма без огня", а слухи про возможное приглашение японских военных - не просто журналистские выдумки.

В итоге сегодня официальный представитель министерства обороны РК сделал заявление, суть которого можно резюмировать следующим образом: "Даже если у нас начнется война, то никакую помощь и уж тем более военных из Японии мы ни за что не примем". Тем не менее в минобороны РК признали, что эпизод с "самовольным" включением в состав Контингента ООН офицера из Германии имел место, но США отказались от идеи, когда Сеул категорически стал протестовать против этого.

Впрочем, как отмечают корейские эксперты, тема с возможным подключением японцев к войне всплывает уже далеко не в первый раз и постоянно с подачи США. Токио при этом согласен на активизацию своей роли, что сильно не нравится корейцам. Тут у Южной Кореи подход таков, что лучше уже погибнуть в схватке против КНДР, чем снова, как в период оккупации 1910-1945 гг. увидеть на своей земле японских военных.

Стоит отметить, что США, если они действительно лоббировали тему с подключением японцев к контингенту, не могли выбрать худшего времени для подобной затеи. В настоящий момент между Японией и Южной Кореей идет по сути торговая война, в которой, с точки зрения Сеула, корейцы являются пострадавшей стороной. В ответ на ограничения поставок из Японии в Корею ряда важных материалов и продукции корейцы развернули бойкот японским товарам, а градус антияпонских настроений в Южной Корее зашкаливает.