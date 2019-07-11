СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово

За подробностями корреспондент "РГ" обратился в Следственный комитет. Вот что нам рассказали.

Уголовные дела против сотрудников таможни аэропорта Домодедово были возбуждены по материалам управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России. По ним фигурантами дела стали заместители начальников отделов специальных таможенных процедур Константин Баграев и Олег Шевченко, а также восемь таможенных инспекторов. По версии следствия, эти граждане получали взятки "за совершение незаконных действий в пользу лиц, уличенных в нарушении положений действующего законодательства о декларировании товаров и денежных средств".

В деле пока несколько эпизодов. Один из них касается марта 2019 года, когда сотрудники таможни выявили факт прохода по "зеленому коридору" двух граждан, которые при себе имели валюту больше нормы, не подлежащей таможенному декларированию. Баграев, по версии следствия, получил от них взятку за урегулирование вопроса.

По другому эпизоду сотрудники таможни получили от женщины, прилетевшей из Парижа, взятку за сокрытие от таможенного досмотра ювелирных изделий и драгоценных металлов, исключив таким образом возможность привлечения нарушителя к административной или уголовной ответственности.

По подсчетам следствия, подобным образом с ноября 2018 по март 2019 года пойманные таможенники получали взятки в размере от 1 до 3 тысяч долларов "и от других лиц, уличенных в нарушении действующего законодательства".

С сегодняшнего дня по ходатайству следствия семеро переехали в следственный изолятор и трое - под домашний арест.

В СК не исключают, что фигурантов дела и эпизодов в нем станет больше. "В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности сотрудников таможни", - уточнили в следственном ведомстве.