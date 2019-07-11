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11.07.2019 10:50
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту обстрела журналистов и жителей ДНР

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

СКР возбудил четыре уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов жителей ДНР и съемочной группы телеканала "Звезда" украинскими военными, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете отметили, что с 28 июня по 6 июля ВСУ и Нацгвардия Украины производили прицельные артиллерийские обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры в районе Горловки и Донецка. В результате действий украинских военнослужащих четыре человека получили ранения. Также 7 июля вблизи поселка Коминтерново в Донецкой народной республике под минометный удар ВСУ попали журналисты телеканала "Звезда". Им удалось укрыться в безопасном месте, никто из членов съемочной группы не пострадал.

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"В рамках уголовного дела об обстреле российских журналистов следователи проверят версию об обстреле съемочной группы с целью не допустить объективного освещения в средствах массовой информации событий на Донбассе", - говорится также в официальном сообщении Следственного комитета.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда украинские силовики открывают огонь по представителям СМИ. Так, за последний месяц под обстрел военнослужащих Украины попадали журналисты РИА Новости, ВГТРК и News Front.

Происшествия Правосудие Следствие Нападения на журналистов Обстановка на востоке Украины
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